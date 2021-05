Degradación de aviación afectará a centros de mantenimiento mexicanos y aerolíneas cargueras: AFAC

Los centros de mantenimiento de aeronaves mexicanos, conocidos como MRO (Mantenimiento, Reparación y Reacondicionamiento), ya no podrán rehabilitar aeronaves estadounidenses debido a la degradación a categoría 2 de la aviación nacional, que el martes fue anunciada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

En entrevista para El Financiero, Carlos Rodríguez, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dijo que los talleres no podrán dar mantenimiento a las aeronaves que tengan matrículas que inicien con la letra N, la cual indica la nacionalidad estadounidense de los aviones.

“Para las organizaciones de mantenimiento nacionales, que no hablamos de las aerolíneas, pero los talleres, ya ve que hay aerolíneas que tienen sus bases de mantenimiento, ya no podrán realizar mantenimiento a aeronaves estadounidenses. No mientras estemos en categoría 2”, afirmó el general en retiro.

El Financiero consultó a Aeroméxico, que tiene un centro de mantenimiento en donde revisa, mantiene y repara aeronaves de Delta, socio inversionista de la empresa mexicana, sin embargo, la empresa dijo no tener comentarios sobre la medida revelada por el director general de la AFAC a este diario.

También se consultó a una fuente que señaló que el MRO de Mexicana, uno de los más grandes e importantes de América Latina, continuará dando servicio a las aeronaves estadounidenses, pues la medida no afecta al centro.

“El MRO de Mexicana tiene su propia certificación de la FAA, la degradación fue a la autoridad, no a los centros de mantenimiento”, precisó la fuente que pidió el anonimato.

Rodríguez agregó que la medida impuesta por las autoridades de Estados Unidos también afectará a las aerolíneas cargueras, que no podrán aumentar su capacidad o abrir nuevas rutas hacia el “vecino del norte” mientras México se encuentre en la categoría 2.

Las empresas mexicanas, como Volaris, Viva Aerobus o Aeroméxico tampoco podrán agregar aviones rentados con matrícula estadounidense, es decir, aquellas naves arrendadas que inician sus identificaciones la ‘N’, no serán incorporadas a la flota operativa, aun cuando se busque que vuelen en una ruta autorizada hasta antes del descenso de la calificación.

“Hay aerolíneas que utilizan aeronaves rentados que tienen matricula norteamericana, que inician con N, estos ya no las pueden incorporar, uno de los aviones rentados con matrícula que empiecen con matrícula N ya no se pueden registrar para hacer rutas que ya estén autorizadas”, precisó Rodríguez.

En total son 13 las líneas mexicanas afectadas por la degradación, la cual ocurrió debido a deficiencias encontradas en el esquema operativo de la AFAC, que no cuenta con los inspectores necesarios, además de tener una insuficiencia en la capacitación de su personal técnico.

En tanto México no recupere el primer nivel, las aerolíneas no podrán superar las 122 rutas que operan hacia Estados Unidos.