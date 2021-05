¡Histórico! Tribunal de Países Bajos ordena a Shell reducir en 50% sus emisiones por cambio climático

Un tribunal holandés ordenó a Royal Dutch Shell reducir sus emisiones más rápido y más fuerte de lo planeado, un fallo que podría tener consecuencias de gran alcance para el resto de la industria mundial de combustibles fósiles.

Shell, que dijo que espera apelar el fallo, se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento en una década y a cero antes de 2050. Eso no es suficiente, dictaminó un tribunal de La Haya este miércoles, ordenando al productor de petróleo reducir las emisiones en un 45 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 2019.

El tribunal dijo que el fallo se aplica a todo el grupo Shell, que tiene su sede en la ciudad holandesa y está incorporado en el Reino Unido. Eso plantea la posibilidad de que la compañía tenga que acelerar radicalmente su actividad actual y sus políticas de desinversión para alcanzar el nuevo objetivo. El fallo será analizado a nivel mundial en medio de una nueva era de litigios relacionados con el cambio climático.

“Esta es una gran noticia para los emisores de carbono en todas partes, no solo en la industria del petróleo”, dijo Angus Walker, abogado ambientalista de BDP Pitmans en Londres. “Esto puede extenderse de los grandes emisores a los pequeños, y de los Países Bajos a otros países, al menos en términos de desafíos, si no exitosos”.

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Shell fueron de mil 65 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2019, aproximadamente lo mismo que Rusia, el cuarto mayor contaminador del mundo.

Si bien muchos países, incluidos los Países Bajos, se han adherido al Acuerdo de París sobre el cambio climático, empresas como Shell no formaron parte del acuerdo y hasta ahora no han estado obligadas por compromisos nacionales. Eso no impidió que Larisa Alwin, el juez presidente holandés, declarara que las empresas también tienen una carga que asumir.

“Las empresas tienen una responsabilidad independiente, además de lo que hacen los estados”, dijo la jueza Alwin en su decisión. “Incluso si los estados no hacen nada o hacen poco, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

El fallo histórico se produjo cuando los rivales de Shell en EU también se preparaban para un día difícil debido a su historial climático. El inversor activista Engine No. 1 está haciendo una oferta para reemplazar un tercio de la junta de Exxon Mobil en su reunión anual el miércoles para intentar forzar una revisión amigable con el clima del mayor exportador de petróleo del mundo. El segundo productor estadounidense Chevron también será confrontado por activistas por sus objetivos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió la refinería Deer Park en Houston, Texas.

Esta refinería opera como Deer Park Refining Limited Partnership, la cual tenía una participación 50-50 entre la anglo-neerlandesa Shell Oil Company y Petróleos Mexicanos.

“Cuánto nos costó el otro 50 por ciento de las acciones, para que los mexicanos seamos dueños, nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos, no crédito, no deuda”, indicó el mandatario en un video.