El Financiero gana premio a mejor Medio Especializado Digital en los premios Vivanuncios

Vivanuncios premia a El Financiero. La premiación tuvo un formato innovador, ya que las y los invitados disfrutaron del evento desde sus autos, pues este se realizó en el Auto Drive Cinema Santa Fe, en la Ciudad de México.

El Financiero ganó el premio a Mejor Medio de Comunicación Especializado Digital de los Premios Inmobiliarios que otorga el portal Vivanuncios.

Roberto Esses, director general de Vivanuncios, destacó en el evento de premiación que, si bien la empresa está detrás de los Premios Inmobiliarios, es el público el que reconoce, con su voto, a los profesionales del sector.

“Ha pasado más de un año del inicio de la pandemia, donde hemos enfrentado momentos muy difíciles. Pero como cada año, en Vivanuncios nos hemos esforzado para preparar una gala y distinguir el trabajo de aquellos que construyen día a día al sector inmobiliario y de vivienda. Y este año no podría ser la excepción”, indicó Esses.

La premiación tuvo un formato innovador, ya que las y los invitados disfrutaron del evento desde sus autos, pues este se realizó en el Auto Drive Cinema Santa Fe, en la Ciudad de México. Además, para cumplir con los lineamientos de salud establecidos por la autoridad, el formato fue híbrido, con participantes vía remota.

“Sin duda, 2020 ha sido un año complejo y de muchos retos. Nos hemos tenido que reinventar; hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad. Es por ello que queremos, y estamos seguros que esta premiación va a ayudar a motivar a todas las personas, empresas, entidades, medios de comunicación, sistemas tecnológicos que han logrado reinventarse y que han dejado una huella en todos nosotros”, indicó el directivo.

Vivanuncios premia a El Financiero. La premiación ayudará a motivar a todas las personas, empresas, entidades, medios de comunicación, sistemas tecnológicos que han logrado reinventarse durante la pandemia.

Reconocer a lo mejor del sector

En total, durante la ceremonia, se reconocieron a los profesionales del sector en 22 categorías. Una de ellas, la de Mujer y Hombre Inmobiliario del Año.

En esta ocasión, el premio a la Mujer Inmobiliaria del Año fue para Carolina Treviño, fundadora de la Agencia Inmobiliaria Loplatiko. La galardonada de la noche destacó que recibir este premio es un honor y demuestra que los sueños se pueden lograr.

“La vida me ha enseñado que en ríos tempestuosos es cuando emergen las mejores ideas. No te lo voy a negar, el año pasado tuve muchas crisis de ansiedad porque no sabía cómo liderar una empresa, como vender casas en las condiciones en las que estamos. Pero me atreví a pensar diferente y eso fue lo que me salvó”.

Por otro lado, José Alfonso Sierra Baranzini, de la agencia Next Bienes Raíces, fue el ganador del Premio en la categoría Hombre Inmobiliario del Año. El profesional se dijo agradecido por el reconocimiento entregado.

“Es una satisfacción recibir este premio luego de dieciséis años de trabajo. El premio es para todos los que representamos esta gran empresa, para todos los que hemos podido ayudar a las familias a que tengan su vivienda”.

Reconocer a las mejores empresas

En este marco, Century 21 fue elegida como ganadora del Premio Inmobiliario Vivanuncios en la Categoría Mejor Franquicia Inmobiliaria. Al respecto, Gerardo Contreras, CEO de la firma, indicó que en 2020 la prioridad fue cuidar al personal e impulsar su capacitación.

“Lo primero que hicimos fue cuidar a las personas. En segundo lugar hicimos estrategias de capacitación virtual; les enseñamos a cómo tener rentabilidad en tiempos de crisis. También enseñamos temas de liderazgo, desarrollamos tecnología de marketing y pusimos mucho esfuerzo en la capacitación en línea mientras estábamos encerrados. Apostamos a crecer de adentro hacia fuera”, señaló.

En el marco de los Premios, la empresa mexicana Vinte fue elegida como mejor desarrollador del año. Sergio Leal, Presidente Ejecutivo de la compañía, agradeció a Vivanuncios la distinción. De igual forma, el empresario subrayó la importancia del sector inmobiliario para México.

“En Vinte estamos muy emocionados de haber obtenido este premio. El sector inmobiliario es uno de los sectores que mueve al país. Con cada vivienda se generan más de siete empleos formales y realmente para nosotros el 2020 fue un año de retos. Para el sector fue un año de muchos retos y la colaboración con el gobierno, con la banca, nos ha permitido sortear el gran reto de la pandemia y poder decir que vemos un 2021 positivo para el sector vivienda”, comentó.

La lista de los 22 ganadores es:

· Mejor sistema educativo y centro verificador.

o Universidad Century 21

· Mejor medio de comunicación especializado digital-electrónico.

o El Financiero

· Mejor Sistema Tecnológico

o Easy Broker

· Mejor Medio de Comunicación Impreso Especializado

o El Profesional Inmobiliario (AMPI)

· Mejor Firma Desarrolladora Centro

o Grupo Corintio

· Mejor Firma Desarrolladora Norte

o Proyecto 9

· Mejor Firma Desarrolladora Occidente

o Tierra y Armonía

· Mejor Firma Desarrolladora Sureste

o Grupo GEA

· Mejor Desarrollador Inmobiliario

o Sergio Leal Aguirre / Vinte

· Mejor Empresa de Financiamiento Hipotecario

o HIR CASA

· Mejor Servicio Hipotecario Bancario

o BBVA

· Mejor Programa y Apoyo del Sector Gobierno

o Infonavit

· Mejor Franquicia Inmobiliaria en México

o Century 21

· Mejor Periodista Especializado del Sector

o Liz Cervantes de El CEO

· Mejor Oficina Centro

o Century 21 Bátiz

· Mejor Oficina CDMX

o Your Home Inmobiliaria

· Mejor Oficina Sureste

o Century 21 Caribbean Paradise

· Mejor Oficina Región Noreste

o Loplatiko Soluciones Inmobiliarias

· Mejor Oficina Noroeste

o Next Bienes Raíces

· Mejor Oficina Occidente

o Lima Inmobiliaria

· Mujer del año

o Carolina Treviño de la Agencia Inmobiliaria Loplatiko

· Hombre del año

o José Alfonso Sierra Baranzini de Next Bienes Raíces