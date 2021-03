¿Pensabas que pronto volverías a la oficina? ‘Tercera ola’ de contagios por COVID nubla el regreso en CDMX

El regreso a las oficinas en los corredores corporativos más grandes de la Ciudad de México y la zona metropolitana, el mercado más grande del país, podría retrasarse ante el riesgo de más contagios en la llamada ‘tercera ola’ de la pandemia de COVID en México, después de Semana Santa.

Jorge Gamboa, asesor de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), organización que representa al menos un 90 por ciento de todos los corredores de oficinas de la ciudad, dijo que el regreso a las oficinas ‘AAA’ se encuentra en desventaja en la reactivación, por lo que urge un plan para reactivar este sector.

“Las oficinas en el semáforo diseñado por el gobierno están hasta el semáforo verde. Todavía estamos bastante lejos de ello y más si llegamos a observar un repunte ahora con lo de la Semana Santa”, dijo en entrevista a El Financiero.

El exvicepresidente de la ADI detalló que se encuentran en diálogo con las autoridades capitalinas para analizar la posible reapertura de estos espacios, si no hay repuntes de contagio por COVID.

“Las oficinas las están dejando hasta el final, no tenemos aún fecha. Imagino que van a querer esperar por lo menos 14 días o un par de semanas de que terminen las vacaciones para poder medir qué pasó, y ahí es donde tendremos que volver a trabajar con ellos para encontrar una fecha”, explicó.

Mencionó que a diferencia de las oficinas y corporativos de los socios de la ADI, las oficinas de Gobierno, las de Clase B y las más antiguas sí han estado abiertas en los últimos meses de la pandemia, por lo que han estado dialogando con el gobierno de la CDMX para trabajar en el regreso seguro a los espacios de trabajo.

“Muchas de esas oficinas no corporativas están abiertas, en cambio los que somos miembros de la ADI que tenemos muchísimas empresas -unas transnacionales- o corporativos muy grandes no pueden desobedecer la ley. Las oficinas estén cerradas porque no hemos llegado al semáforo verde”, agregó.

En ese sentido, comentó que la ADI ha propuesto regresar a las oficinas con una afluencia reducida del 25 por ciento, horarios escalonados para mitigar el impacto de las conglomeraciones en los edificios y el transporte, así como medidas de sanitización.

Gamboa comentó que el cierre de oficinas también ha traído consigo un fuerte impacto económico, tanto a dueños de edificios como a más de 11 mil comercios cercanos a las oficinas, entre bares, hoteles, restaurantes, centros de negocio, cafeterías y otros negocios informales, que en total suman más de 230 mil empleos, según cifras de la ADI.

“También estamos diciendo el efecto económico que esto tiene sobre nosotros, gente que no está renovando contratos, que ya no puede pagar la renta”, concluyó.