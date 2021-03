10 líderes comparten sus consejos para gestionar el talento en tiempos difíciles

Líderes en crecimiento generan crecimiento

Esta crisis nos demostró que los líderes que son capaces de reinventarse, así como a su negocio y hacer crecer a sus equipos, son quienes consiguen el éxito. Toda adversidad trae una oportunidad de aprender y desarrollar nuestras capacidades. Un líder es quien tiene la inteligencia para desarrollar a sus equipos.

Francisco Martínez, Head of HR Latam LafargeHolcim

La importancia de las 3R

Ahora debemos ser conscientes de la importancia que tiene la adaptación y la resiliencia ante las adversidades que enfrentamos y asimilarlas como una fuente de aprendizaje que nos hará crecer y nos dará las herramientas necesarias para nuestra próxima batalla. Si pudiera resumir mis principales aprendizajes serían: Re-energizarse ante situaciones complicadas; redefinir nuestras prioridades y reenfocar nuestros esfuerzos en las cosas que son relevantes para nuestra vida.

Eduardo de la Garza, Chief People Officer Walmart México & CAM

Cultura humana

Es en situaciones de crisis donde la cultura ‘real’ se nos aparece, no hay tiempo para recordar definiciones, ni presentaciones. En crisis se ACTÚA y el cómo actuamos a su vez modela y refleja nuestra cultura.

Karina Awad, Chief Human Resources Officer Coca-Cola FEMSA

El liderazgo en un entorno ágil

El entorno virtual que ha perfilado esta nueva realidad demanda tener una cercanía dentro de la lejanía física, y debe ser una actividad que necesita representar en un mayor porcentaje de dedicación al que veníamos integrando en nuestra agenda de liderazgo habitual, para lograr conectar con cada uno de nuestros colaboradores, generar un entorno de confianza, seguridad y por ende una alineación del propósito de nuestros colaboradores con el liderazgo de la empresa.

Gerardo Valdés, Director Ejecutivo de Talento Humano SURA Asset Management Presidente AMEDIRH

Poner en el centro a la persona

La pandemia nos ha hecho entender que las personas son las que generamos el valor y que para lograrlo debemos confiar en ellas, para que puedan florecer y desarrollar al máximo su potencial, creatividad e innovación. Es clave que los colaboradores sientan que confiamos en ellos y para esto necesitamos cambiar muchas de nuestras prácticas. Es importante revisar y ajustar lo actual para lograrlo.

Hernán García, VP Talent & Experience Tecnológico de Monterrey

Hay que evolucionar

Debemos empujar fuertemente el crecimiento, el que se logra de los aprendizajes del pasado y de una curiosidad permanente por lo que está por venir. Esto es evolucionar, que tiene como base el crecimiento, el desarrollo, la mejora y el cumplimiento del propósito.

Juan Dominguez, Chief Human Resources Officer Citibanamex

Reinventarse y experimentar

Lo único constante es el cambio y tenemos que retarnos para hacer las cosas de manera diferente, para mejorar la experiencia de nuestros colaboradores.

Debemos estar dispuestos a experimentar para elevar nuestra creatividad e innovación. Esto implica que tenemos que sentirnos cómodos con el ‘fracaso’, si las cosas no salen como queríamos, tendremos el aprendizaje que nos deja el proceso. Crear una cultura de experimentación es vital en este ambiente retador.

Diana Geofroy, VP Recursos Humanos Colgate Palmolive

Diversidad

Impulsar la diversidad de talento, la inclusión y la equidad de género es relevante para fomentar la competitividad. Los líderes debemos tener este objetivo en nuestra agenda como una de nuestras responsabilidades y prioridades para fortalecer nuestra cultura, promover la igualdad de oportunidades.

Sandra Jaime, Human Resources Director Zurich Insurance Company

Liderazgo basado en la confianza

Históricamente se ha perdido la confianza en las instituciones, autoridades, empresas y líderes, ya que no han respondido a las necesidades y requerimientos de las personas como estas esperaban. Vivimos en un mundo mucho más transparente, donde no se puede engañar con apariencias y se puede ser juzgado fácilmente, perder la reputación por un comentario o mala conducta que se hace pública en redes sociales, donde la congruencia siempre está bajo la lupa. Necesitamos empresas y líderes éticos, humanos y humildes, que inspiren, que reconozcan que no lo saben todo.

Mónica Flores, Presidente LATAM ManpowerGroup

Liderazgo con humor

El cómico más famoso de mi ciudad natal, Múnich, decía hace 100 años: “Cada cosa tiene tres lados, uno positivo, uno negativo y uno cómico”. Para nosotros como seres humanos, y líderes, que formamos parte de este grupo, es muy fácil encontrar el lado negativo de las cosas. Somos muy pocos los que nos enfocamos a ver las oportunidades dentro de una situación difícil y aún menos, que pueden aprovechar un momento crítico para encontrar el lado cómico. Sin embargo, está comprobado que un líder que usa un humor positivo, aumenta la productividad en su organización.

Oliver Sahlmann, Managing Director & Leader People Strategy Volkswagen Group Academy México