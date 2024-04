Las ‘propiedades al sol’ de Rocío Nahle: Empresario Arturo Castagné adelanta que revelará 2 más

El pleito entre Rocío Nahle, candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, y el empresario Arturo Castagné, va en aumento debido a que anunció que en los próximos días dará a conocer dos propiedades más que están relacionadas con la exfuncionaria.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Castagné habló sobre un departamento que Rocío Nahle “tiene a su disposición” en Nueva York, el cual está a 100 metros de Central Park.

“Tengo audios y videos que acreditan que esta persona de su familia vive en ese departamento”, agregó durante la conversación.

Desde hace algunas semanas, el empresario ha dado a conocer a través de sus redes sociales información sobre inmuebles relacionados con la exsecretaria de Energía en fraccionamientos exclusivos de Veracruz, Tabasco y Nuevo León.

‘Que Rocío Nahle señale con documentos si estoy mintiendo’

Rocío Nahle ha asegurado que son falsos estos señalamientos, pero Arturo Castagné dijo que “debe ser con documentos y no con argumentos, que ella señale que estoy mintiendo”.

Fue también Castagné quien dio a conocer que Rocío Nahle estaría utilizando una camioneta con un reporte de robo.

En un evento, la candidata explicó lo ocurrido y aseguró que la foto difundida en ‘X’, antes Twitter, estaba sacada de contexto debido a que la imagen es de enero y dos meses después ese vehículo fue robado, por lo que se levantó el reporte en Veracruz.

En la misma conferencia anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por difamación, daño moral, falsificación de documentos y acoso.

Ante esto, Arturo Castagné recordó que Nahle también fue denunciada ante la FGR por enriquecimiento ilícito y por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Si está haciendo señalamientos fuertes contra mi persona y me amenaza con que me va a denunciar, espero que lo haga porque yo le voy a demostrar ante la autoridad que no soy un mentiroso y tengo evidencias de cada uno de mis dichos”, agregó.

Arturo Castagné es colaborador en la campaña de José Yunes, candidato al gobierno de Veracruz por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).