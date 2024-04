Candidato en Tabasco ‘explota’ con ciudadana por no abrirle la puerta: ‘Así les voy a decir, no hay nadie’

El candidato Fernando Mayans levantó una ola de críticas cuando no lo quisieron recibir durante uno de sus recorridos de campaña.

Tabasco.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Centro, Fernando Mayans Canabal, levantó una ola de críticas por su reacción cuando no lo quisieron recibir durante uno de sus recorridos de campaña.

Lo que no sabía el exdirector del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y exsenador de la República es que en el domicilio había una cámara de seguridad que captó todo lo que ocurrió.

En la grabación se observa cuando el candidato se acerca, junto a su equipo, y desde afuera del portón pregunta por una persona en particular, pero desde el fondo una mujer le dice que no hay nadie, lo que ocasionó la molestia del político.

“¿Qué no hay nadie? Cuando se estén inundando así les voy a decir, no hay nadie”, expresó el exmilitante de Morena. Después se aleja, visiblemente enojado.

Este martes, en una entrevista de radio, Mayans Canabal se justificó al señalar que se sintió ofendido porque sí había personas en el lugar y simplemente no quisieron abrirle la puerta.

“Me sentí agredido, no soy de hule y por eso le dije: ¡Ah! No te interesa que se inunden. Eso fue lo que le quise decir, pero sí los ofendí, pues pido disculpas, pero yo no soy monedita de oro”, expresó.

Y agregó: “Les quise decir que se preocupen por los problemas, yo, no es mi problema, es de todos”.

Apuntó que esto sucedió en el fraccionamiento El Parque mientras realizaba una caminata casa por casa, pero el comentario no fue de mala fe, solo es algo que ocurrió “en el calor del momento”.

El político también aseguró que justamente el tema de las inundaciones es algo que afecta a esa localidad, como a muchas otras de Villahermosa, por lo que es algo que platica con los habitantes que sí le dan su tiempo.

Añadió que personalmente fue afectado cuando los ríos se desbordaron en 2007, dejando miles de damnificados. “En la inundación me partí el lomo, también me inundó, mi casa se fue metro y medio, yo he sufrido lo que ha sufrido mi pueblo”, dijo.

Fernando Mayans era un militante activo de Morena y renunció este año porque consideró que el proceso interno estuvo viciado y no se respetaron las encuestas, por lo que decidió sumarse a MC, partido que le ofreció la candidatura por la alcaldía.