Álvarez Máynez propone fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda: Así es su plan

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se mostró a favor de fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y en contra de ocultar o tergiversar las cifras de víctimas de desaparición forzada que aquejan a México, que suman casi 115 mil 500 casos.

“La desaparición forzada es una tragedia, pero no se resuelve maquillando cifras, sé que no es popular enfrentar y dar la cara en ese tipo de problemas. Lo primero que tienes que hacer es reconocerlo, es cuantificarlo y nombrarlo y tiene que ir a un esquema de justicia transicional, de reparación del daño y de prevención”, dijo Álvarez Máynez.

El candidato sostuvo en un encuentro con estudiantes de la Universidad de Guadalajara que de llegar a la Presidencia replicaría la implementación del Centro de Identificación Humana, creado en Jalisco, además de fortalecer otras instancias y sumar a los colectivos de familiares, para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

“Debemos de hacer en todo el país y reformando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda, e involucrando a las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones de esos organismos autónomos que no deben desaparecer”, aseguró.

Así es como Máynez quiere usar la inteligencia artificial en temas de seguridad

Álvarez Máynez, único candidato presidencial en postularse por un sólo partido para las elecciones del 2 de junio, propuso el uso de la inteligencia artificial para prevenir los delitos del fuero común y facilitar los procesos de denuncia.

“Lo que estoy planteando es facilitar el proceso de denuncia, no solamente facultar a las policías a que reciban esa denuncia, sino incluso hacerlo desde una aplicación móvil que nos permita sistematizar la información a tal grado que los delitos efectivamente puedan ser predecibles”, señaló.

Explicó que podrían ser implementadas aplicaciones predictivas similares a las que son utilizadas en tiempo real para el tráfico y la movilidad, que pueda estar al alcance de la ciudadanía pero conectada con la policía local.

Jorge Álvarez se defiende de acusaciones de acoso: Esto dijo

Por otra parte, el aspirante del MC negó las acusaciones de hostigamiento e insinuaciones de índole sexual en su contra, dadas a conocer la semana pasada por una simpatizante de su partido en el estado de Sonora, y aseguró que está dispuesto a dejar la candidatura y la política si esta denuncia es probada ante las autoridades.

“Esta denuncia la hace una persona a la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio una candidatura para hacerlo contra mí y lo puedes investigar. Si me denuncia formalmente, me prueba que lo hice o resulto culpable, renuncio a la candidatura y a hacer política el resto de mi vida, yo no hice eso”, expresó.

El candidato se mostró a favor de creer a las mujeres cuando denuncian algún caso de acoso o violencia de género y pidió la oportunidad de defenderse y probar su inocencia.

La abogada que lo señaló por acoso en un mensaje en redes sociales destacó este miércoles que no estaba sorprendida por los dichos de Máynez y recordó que las denuncias por acoso sexual tardan muchísimo tiempo en ser procesadas.

“Con las mujeres e incluso hombres que alzaron la voz porque lo vivieron o lo vieron es más que suficiente para probarlo. Tantas personas no pueden mentir”, apuntó.