¿Por qué Xóchitl Gálvez habla ‘raro’? ‘No necesito pronuciar bien la ‘r’ para ser tu presidenta’

Durante el primer debate presidencial fue notoria la forma de hablar de Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México.

Sin embargo, desde varios meses antes ya había llamado la atención, por lo que en redes sociales los usuarios han cuestionado por qué Xóchitl Gálvez habla raro o por qué no puede pronunciar bien la letra ‘r’ e incluso preguntan si es francesa.

Esta duda ha llegado a diversas plataformas, por lo que la exsenadora respondió a través de un video de TikTok.

“Me preguntan por qué no puedo pronunciar la ‘r’, porque así nací de chiquita. Si hubieran tenido lana me habrían mandado a una terapia de lenguaje, así es que no te preocupes, no necesito pronunciar bien la ‘r’ para ser tu presidenta”, explicó.

En el video también pronuncia palabras con esa letra como cigarro, ferrocarril, entre otras para responder a la pregunta hecha por los usuarios.

Xóchitl Gálvez es originaria de Tepatepec, Hidalgo y según ha contado, todavía habla la lengua indígena hñahñu.

¿Cómo le fue a Xóchitl Gálvez en el primer debate presidencial?

Durante el debate y la campaña, la candidata del frente opositor busca recortar la ventaja que le lleva Claudia Sheinbaum en las encuestas.

Por eso, su intención fue atacar a la morenista y también dar a conocer las iniciativas de sus proyectos en caso de ganar la presidencia.

Xóchitl Gálvez dijo que México está en uno de sus peores momentos sobre corrupción, y aseguró que el ‘plan C’, con el que el Gobierno busca plantear una serie de reformas al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial, es el “plan corrupción”.

Al respecto de este tema, agregó que para combatirla es necesario que haya funcionarios honestos, la transparencia y fortalecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).