Xóchitl afirma que encuesta de EF revela que el miedo a perder programas favorece a la ‘4T’

La gente tiene miedo a perder los programas sociales, lo que se ve reflejado en la intención de voto, acusó Xóchitl Gálvez.

En una conferencia de prensa en Veracruz, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD señaló que esto quedó demostrado en la encuesta publicada por El Financiero este lunes.

“(El ejercicio) dice que 70 por ciento de la gente que tiene un programa social pretende votar por Morena. ¿Saben por qué? Por miedo, porque todo el día se la pasan diciéndoles los Servidores de la Nación que si votan por un partido distinto les van a quitar los programas”, sentenció.

Por esto, la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe llevar a cabo una campaña para que la población tenga claro que los programas sociales no están en riesgo, algo que la panista recordó que el instituto ya hizo en 2019.

Al ser cuestionada sobre el reclamo del organismo electoral después de que presentó una propuesta de campaña en este sentido, Gálvez Ruiz dijo que no reclamaría si recibe alguna penalización, aunque sostuvo que eso no es lo importante.

“Yo aceptaré la sanción por haber usado el logo de manera virtual, pero más bien deberían de investigar el uso de los programas sociales a favor de una candidata, eso sí deberían de investigar, porque lo mío, pues fue una imagen, pero yo creo que es mucho más ofensivo que la candidata de enfrente esté usando de manera reiterada los recursos públicos”, indicó.

Durante su visita a Veracruz, la panista también resaltó que el INE debe estar al pendiente de los recursos con los que la morenista Claudia Sheinbaum lleva a cabo presuntos acarreos para sus eventos.

“Ella dice que no sabe quién puso los espectaculares, pues que el INE investigue, no vaya a ser el narcotráfico. En una de esas, si no sabe quién los puso, o dinero público, porque no se ponen por obra del Espíritu Santo”, acusó.

En este sentido, Gálvez recordó que durante la contienda interna de Morena, el excanciller Marcelo Ebrard acusó a Sheinbaum de utilizar a los Servidores de la Nación, así como recursos públicos de la Secretaría del Bienestar, para favorecer su intención de ser la abanderada guinda.

“Todo México ve el acarreo que hacen con millones de pesos. Dice (Sheinbaum) que no sabe de dónde salieron los miles de espectaculares que puso en su pre-pre-pre-campaña. El propio Marcelo Ebrard denunció que usaban dinero de la Secretaría del Bienestar, no lo digo yo, lo dijo Marcelo Ebrard”, enfatizó.

Finalmente, cuestionó a la candidata morenista a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, por el sobrecosto que ha tenido la construcción de la refinería de Dos Bocas.

“Hoy podemos saber que Dos Bocas ha costado más de 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos. Por eso alcanza para tantas casas”, lanzó.