PAN pide que México sea declarado ‘Estado fallido’: ‘Se mata a miles de ciudadanos y no pasa nada’

El asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, ha desatado diversas reacciones.

Una de ellas fue en el Senado de la República, donde Víctor Fuentes, del Partido Acción Nacional (PAN) pidió que México sea declarado como Estado fallido.

“Un Estado donde lamentablemente la ingobernabilidad se vive a lo largo y ancho del país”, expresó el legislador.

Fuentes agregó que en México se mata “a miles de ciudadanos” entre activistas, periodistas, políticos, candidatos, hasta elementos de la Guardia Nacional “y no pasa nada”.

📌 El Pleno del Senado guarda un minuto de silencio en memoria de Gisela Gaytán, candidata asesinada en Celaya, Guanajuato. — Senado de México (@senadomexicano) April 2, 2024

El Pleno del Senado guardó un minuto de silencio en memoria de Gisela Gaytán quien falleció el lunes tras un ataque armado en la comunidad de San Miguel Octopan.

El saldo fue de una persona muerta y 3 heridas, entre quienes está Adrián Guerrero, candidato a regidor en Celaya, que fue reportado como desaparecido por la Secretaría de Seguridad Pública.

La senadora Malú Micher también condenó el asesinato de la candidata y aseguró que el Estado fallido está en Guanajuato.

La legisladora descartó responsabilidades del Gobierno federal y aseguró que la culpa recae en las autoridades del estado de Guanajuato.

“En Guanajuato no hay seguridad, no hay certeza de llegar vivo o viva a tu casa. Gisela era una extraordinaria compañera que no merecía ser asesinada”, agregó.

Políticos reaccionan al asesinato de Gisela Gaytán

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, acusó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) de no proteger a Gisela Gaytán.

La aspirante presidencial pidió investigar al organismo electoral de Guanajuato “por la negativa a brindar seguridad a los aspirantes a puestos de elección popular en la entidad”.

Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, responsabilizó del ataque a las autoridades del estado.

Mientras que el gobernador de la entidad, Diego Sinhue, aseguró que el asesinato de Gisela Gaytán no quedaría impune.

*Con información de EFE