Analistas coinciden: ‘Campañas, aburridas,  sin empatía y sin color’

Las campañas de los presidenciables son “aburridas, sin color y sin empatía” y lo único nuevo que se puede esperar de ellas es sólo “más violencia”, concluyeron analistas políticos en el Meet Point virtual de El Financiero.

“No veo ninguna innovación, no veo campañas sobresalientes, no hay elementos que gusten, no conectan con el humor social de México, no se debaten temas que interesen a la gente, son de fatiga y de hartazgo, no veo nada”, expuso Gustavo Almaraz Petrie, presidente del Comité de Estrategia Pública.

En el foro Elección histórica, cómo van las campañas, moderado por el director general editorial de El Financiero, Enrique Quintana, el periodista y analista de este diario René Delgado dijo que “estas campañas son las más grandes y las más aburridas”.

“Sheinbaum se muestra muy disciplinada, lo que le resta chispa; Xóchitl, con cuestionamientos y sus aspectos graciosos que buscan notoriedad, pero que no da golpe; y Jorge Álvarez que no acaba por figurar el sentido de su campaña”.

Jorge Zepeda Patterson, periodista y analista político, resumió que “la sensación que nos deja a todos las campaña es que son aburridas, de fatiga en la opinión pública”.

“Es comprensible que a Claudia le importa no desestabilizar, no arriesgar, que va adelante por mucho y su estrategia sea conservadora; Xóchitl busca darle colorido, dar la nota del día con ocurrencias e improvisaciones, pero se encuentra en el abandono de los partidos que la postulan, y Jorge Álvarez es irrelevante”, explicó.

Gustavo Almaraz alertó que “lo único que podemos esperar es más violencia en las campañas y es importante poner ojo a esta situación”.

“El crimen y la violencia pueden llevar a ver situaciones graves y es un factor al que no se le presta la atención debida”, advirtió Delgado.

“El tema de la violencia está preocupando una vez más, tenemos que hacer algo en lo sucesivo”, completó Jorge Zepeda Patterson.

Los panelistas calificaron de “tardío” el cambio de timón con Max Cortázar en el equipo de Xóchitl, por el deficiente papel de Santiago Creel como coordinador de la campaña.

Reconocieron la ventaja de Sheinbaum en las encuestas, aunque aclaran que es una estrategia para generar la idea de que la elección está resuelta, “lo que no es así”.

Coincidieron en que los partidos del Frente opositor “descuidaron sus candidaturas para el Congreso” y criticaron que sus dirigencias “se despachan con la cuchara grande” en curules y escaños.