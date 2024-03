Costaría 2.5 billones de pesos al año dar apoyo a mujeres ‘en situación de vulnerabilidad’ que ofrece Gálvez: Morena

Dar 5 mil pesos mensuales a todas las mujeres de México que se encuentran en “situación complicada y difícil o de vulnerabilidad” costaría al gobierno federal 2.5 billones de pesos, explicó Gabriela Cuevas, vocera de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Al calificar de “engañosa y fantasiosa” la propuesta de la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, indicó que esa cantidad representa el 7.5 del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es la tercera parte del ingreso total del gobierno federal y la inversión de todos los programas de Bienestar.

Además de criticar que en un evento del 8 de marzo ofreció una “tarjeta mexicana” con 3 mil pesos y el 10 de marzo le aumentó a 5 mil pesos mensuales, Cuevas Barrón detalló que “de acuerdo con el Coneval, hay 42.6 millones de mujeres entre 18 y 64 años que tienen esta situación de vulnerabilidad”.

Por ello, indicó que con esos recursos destinados a una población de ese tamaño “se podrían construir 24 aeropuertos, reconstruir Acapulco nueve veces o construir cinco sistemas ferroviarios como el del Tren Maya”.

En conferencia en la sede nacional de Morena, la ex panista sostuvo que “de ese tamaño es la mentira, la inviabilidad y la falsedad en esta propuesta” de la panista Xóchitl Gálvez.

Dijo también que el costo de esa propuesta de campaña “es casi la tercera parte de los ingresos totales del gobierno federal, que para 2024 ascienden a 9 billones, 66 mil millones de pesos”.

“O también la propuesta de esta candidata de la fantasía sería la inversión de todos los programas para el bienestar durante el gobierno de la Cuarta Transformación, que asciende a un monto sin precedentes y que está medido por todas instituciones independientes, de 2.73 billones de pesos”, agregó.

“O también equivale la propuesta de esta señora a la inversión de infraestructura durante los cinco años del gobierno, que asciende a 3.8 billones de pesos. O lo podemos comparar también con la deuda. En 2023 el pago de la deuda fue de un billón 45 mil 85. 9 millones. O aún más interesante, para 2024 se aprobó un gasto federal en salud que incluye todos los gastos federales en salud de casi un billón de pesos”, añadió.

Gabriela Cuevas recriminó que “hay que recordar que no hay precisamente un historial en el respaldo de Xóchitl Gálvez a los programas sociales, porque mientras nos gobernaba en Miguel Hidalgo calificaba los programas como ´clientelares´, y ahora dice que los respaldará y hasta los firma con sangre, porque su palabra no vale, no cuenta”.

También “vemos la votación de su partido cuando se trata de definir el rango constitucional a los programas sociales, en la que la votación del PAN fue de cero de sus diputados apoyando el elevar a rango constitucional los programas sociales”.

“En síntesis, hay una mentira reiterada por parte de Xóchitl, entre el momento que hace campaña y el momento en que gobierna”, remató la ex diputada federal y ex delegada en la Miguel Hidalgo.