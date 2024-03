AMLO manda ‘recadito’ a Xóchitl: ‘Malos mexicanos intentarán entregar el petróleo’

Luego de que la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez anunciara el cierre de las refinerías de de Cadereyta, en Nuevo León y la de Tampico, en caso de ganar los comicios del próximo 2 de junio, titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se cerrará ninguna, pues corrigió que en Tampico no existe ninguna.

López Obrador recordó que hace unos días, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, también mencionó el cierre de la refinería de Tula, en Hidalgo.

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”, escribió AMLO a través de X.

El presidente también pidió recordar a personajes como Lázaro Cádenas y Adolfo López Mateos, quienes advirtieron que ‘malos mexicanos’ podrían entregar el petróleo a inversionistas extranjeros.

“Recordemos no sólo al general Cárdenas sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: ‘No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros’”, dijo.

El cierre de las refinerías se ha propuesto debido al daño al medio ambiente. En marzo de 2023, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que la refinería de Cadereyta es la responsable de malos olores y de la mala calidad del aire en Monterrey.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente afirman que la instalación de Pemex en Nuevo León es responsable de nada más y nada menos que de 90 por ciento del dióxido de azufre que se esparce por la Zona Metropolitana de Monterrey.

Al respecto, López Obrador ha señalado que la mala calidad del aire en la región se debe a la cantidad de empresas que hay en Monterrey.

“La contaminación más bien tiene que ver con que hay muchas empresas y ahora es fácil echarle la culpa a la refinería, pero no contamina”, dijo el mandatario en su mañanera del pasado 8 de febrero.