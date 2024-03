‘No le creo a Claudia’: Xóchitl Gálvez critica las propuestas de Sheinbaum

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República por ‘Fuerza y Corazón por México’, reclamó a Claudia Sheinbaum por prometer todo lo que la Cuarta Transformación canceló.

En un mensaje a medios posterior al evento que sostuvo en el Estadio Olímpico de Querétaro, Gálvez Ruiz acusó a su contrincante de reinstaurar lo que ya había y quitó el presidente López Obrador.

“Yo nada más digo, ahora habla de recuperar Escuelas de Tiempo Completo. ¿Por qué no abrió la boca Claudia Sheinbaum cuando las quitaron? Habla de apoyar a los pueblos indígenas. ¿Por qué no abrió la boca cuando cancelaron el Programa de Infraestructura para Pueblos Indígenas? Habla de cuidar a los niños. ¿Por qué no abrió la boca cuando quitaron las estancias infantiles?”, acusó.

Asimismo, Gálvez Ruiz insistió en que Sheinbaum no hizo nada para evitar que se quitaran estas ayudas, por lo que sostuvo que no tiene por qué ahora proponer lo contrario.

“Mucho de lo que puso ahí, este gobierno lo quitó. Entonces no tiene la cara para decir que va a recuperar, cuando se quedó callada como jefa de Gobierno. Entonces, la verdad, es que yo no le creo”.

Mejores condiciones a la policía

Xóchitl Gálvez indicó que 96 por ciento de los mexicanos tiene miedo de salir a las calles debido a los altos índices de violencia, por lo cual, dijo, de ganar le aplicará la ley a los delincuentes.

En su visita al estadio Olímpico de Querétaro, la candidata presidencial de la oposición se comprometió a que los policías tengan un sueldo digno de al menos 20 mil pesos, además de contar con prestaciones sociales, seguro de vida, gastos médicos, prestaciones de vivienda y becas para sus hijos.

“Vamos a cuidar a los policías, vamos a desmilitarizar el país. Que se oiga fuerte y claro, nuestro respeto y reconocimiento al Ejército, pero van a dejar de bachear carreteras, tengan la certeza que vamos a mandar al Ejército a defender a la patria, ahí donde lo necesitamos, recuperando los territorios que están en manos de la delincuencia”, dijo Xóchitl Gálvez.

La exsenadora panista arremetió de nueva cuenta contra Morena, especialmente en el tema de la seguridad pública.

“Esta elección es de dos. Morena representa el miedo, Morena representa la muerte, Morena representa el narco, por eso se van a ir”, exclamó.

Las propuestas de Xóchitl Gálvez para Querétaro

Respecto a las propuestas específicas para el estado de Querétaro, uno de los que gobierna el PAN, la candidata presidencial indicó que una de las primeras acciones a realizar será tratar el 100 por ciento de agua residual para que sea empleada en la industria y el campo, además de construir el Acueducto III, además de referirse sobre la carretera 57, que llega de la Ciudad de México.

“Vamos de una vez por todas a acabar la carretera 57. Hay que ser muy tarugos para tener cuatro años haciendo 20 kilómetros. Los ineptos ya se van, va a llegar una ingeniera que sí sabe hacer las cosas”, aseguró.