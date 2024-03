Difieren morenistas con Sheinbaum; la reelección debe continuar, afirman

La diputada Salma Luévano afirmó que para esta contrareforma “no habría consenso en Morena y no procedería al interior de la bancada”. [Fotografía. Cuartoscuro]

La propuesta de Claudia Sheinbaum de eliminar la reforma constitucional aprobaba en 2014 y estrenada apenas en 2021, de permitir la reelección de legisladores y alcaldes, sorprendió a legisladores morenistas y expresaron su desacuerdo.

Lo que propuso la candidata presidencial en el arranque de su campaña en el Zócalo, también desató críticas y el rechazo de dirigentes nacionales, líderes parlamentarios y legisladores del PRI, PAN y PRD.

“Yo estoy a favor de que continúe la reelección de los legisladores, porque estoy a favor de que haya una carrera parlamentaria”, sostuvo el diputado federal de Morena, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se procesan los dictámenes de toda reforma a la Constitución.

En entrevista con El Financiero, consideró que “los legisladores deben prepararse y ser gente especialista en los más diversos temas; conviene tener parlamentarios cada vez más experimentados. Es mejor que tener a los legisladores plurinominales”, dijo.

No obstante, admitió que la propuesta de Claudia Sheinbaum “tiene pros y contras”, al considerar que “en el Congreso sí tiene sus ventajas, pero en el caso de los presidentes municipales sí debe evitarse la reelección y permitirse que haya una renovación cada tres años”.

Para la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, la reelección legislativa aprobada “es una buena herramienta”, pero también alertó que “hay tentaciones”, por lo que dijo a este diario que está de acuerdo y apoya la propuesta de Sheinbaum de que se revise.

No obstante, la diputada trans Salma Luévano, apoyadora de Marcelo Ebrard, afirmó que “la reelección legislativa debe mantenerse, porque eso permite cumplir y desarrollar agendas”. De antemano, afirmó que para esta contrareforma “no habría consenso en Morena y no procedería al interior de la bancada”.

Consultado sobre la propuesta, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que la propuesta de Sheinbaum “es sólo demagogia y un distractor para no ver lo que sucede en el país con la violencia, la inseguridad y los muertos que cada día aumentan en el país”.

A su juicio, la reelección debe mantenerse, no es momento ahora para su discusión. “Sólo quiere distraer, pues si trae a todos sus cuates en reelección y en los Congresos locales quieren ´flanes´. La bronca hoy es la seguridad”, insistió.

La diputada priista Cynthia López Castro, secretaria de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, afirmó que la propuesta “es una locura, es autoritaria, es necesaria la profesionalización del trabajo parlamentario, además de que es hoy ya un derecho constitucional”.

El vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana, planteó que proponer eliminarla la reelección “va en sentido contrario a la profesionalización legislativa”, por lo que “no podríamos estar más en desacuerdo”, dijo.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, comentó a este diario que en la propuesta de Sheinbaum “el mensaje es más bien contra el fantasma del Obradorato, que no la deja dormir”.

“Lo que no quiere es la reelección del presidente López Obrador, que la deje gobernar y que no quiera estar detrás de ella imponiendo su voluntad”. “Quiere sellar el compromiso del presidente de no caer en la tentación”, insistió.

Sobre la reelección, Zambrano Grijalva opinó que “debe dejarse un tiempo como experimento y no andar dando tumbos”. Explicó que esa reforma “fue una demanda de la sociedad civil, de los especialistas, los expertos, de los académicos.

“Se debe de seguir con este experimento y si llegara haber algún inconveniente entonces sí revisarse, pero por el momento no”, subrayó.