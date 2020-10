Kamala Harris recuerda en debate que Trump llamó a mexicanos delincuentes y violadores

La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, recordó en el debate de la noche de este miércoles cuando el presidente Donald Trump llamó a los mexicanos delincuentes y violadores.

"Trump se negó a condenar a los supremacistas blancos y no es que no tuviera la posibilidad, no lo hizo, y luego, volvió a poner más énfasis, dijo 'manténganse en guardia'. Esto es parte de un patrón que demuestra Donald Trump, él a los mexicanos los llamó violadores y delincuentes. Él, en su primera ley que sacó fue una prohibición para musulmanes, no permitió que se manifestaran pacíficamente, se mató a una mujer y por otro lado, tenemos neonazis diciendo rimas antisemíticas y haciendo comentarios racistas", explicó.

Indicó que Trump ha dicho que hay personas buenas de los dos lados.

Agregó que Joe Biden va a ser un presidente que va a unir al país y reconocer que los estadounidenses tienen mucho más en común de lo que los separa.

La también senadora Kamala también se refirió al manejo de la pandemia de coronavirus por parte de la administración de Donald Trump al inicio de su debate con el vicepresidente Mike Pence.

“El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país”, opinó la demócrata de California.

"Esta administración ha perdido su derecho a la reelección", señaló.

Pence respaldó la respuesta del presidente estadounidense contra el COVID-19. A lo que Harris contestó: "Lo que sea que el vicepresidente diga que ha hecho la administración, claramente no ha funcionado".

La senadora, que se río en numerosas ocasiones de las respuestas de su rival político, indicó que ella se aplicará la vacuna contra el coronavirus solo si los médicos y los científicos la recomiendan.

"Si Donald Trump nos dice que nos la apliquemos, no la aceptaré", dijo.

Desde febrero pasado, más de siete millones de estadounidenses se han infectado, más de 212 mil han muerto y la semana pasada, el propio presidente contrajo COVID-19.

El enfrentamiento en Salt Lake City será el único debate entre Pence y la candidata demócrata.

Pence y Harris se sentaron a unos 3 metros de distancia, dividos por protecciones, luego que el presidente Donald Trump fuera diagnosticado con coronavirus.

Las divisiones fueron motivo de controversia antes del debate. El equipo de Harris, preocupado porque Pence estuvo expuesto, solicitó a la Comisión de Debates Presidenciales medidas de seguridad adicionales.

Harris también criticó que Donald Trump solo pagara 750 dólares en impuestos, de acuerdo con una investigación del New York Times.

"Trump tiene cientos de millones de dólares en deuda. Sería muy bueno saber quién es el presidente de Estados Unidos y el comandante en jefe debe dinero”, detalló.