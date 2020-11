Los 'perrhijos' regresan a la Casa Blanca; Champ y Major son las mascotas que vivirán con la familia Biden

Major y Champ serán los próximos habitantes caninos de la Casa Blanca.

Se trata de dos perros de la raza pastor alemán y que son las mascotas de Joe Biden y su familia.

Cuando el demócrata y su familia se muden a la Casa Blanca serán acompañados por sus peludos amigos.

Pero no siempre Major tuvo tanta suerte, este pastor alemán fue rescatado de las calles por la Asociación Protectora de Animales de Delaware (DHA).

Después de recibir tratamiento veterinario y pasar ocho meses en esa asociación, los Biden lo adoptaron en noviembre de 2018.

Por su parte, Champ ha vivido con los Biden desde 2008. Biden lo compró a un criador en Pensilvania cuando era apenas un cachorro de tres meses.

Biden les prometió a sus nietas que podrían ponerle el nombre a la nueva mascota de la familia.

Champ ya tiene experiencia en Washington, vivió con los Biden en el One Observatory Circle cuando Joe se desempeñó como vicepresidente durante la administración de Barack Obama.

En 2017, cuando los Biden se preparaban para dejar ese lugar ante la llegada de Donald Trump y su personal, Jill Biden dijo en una entrevista a The Washington Post que Champ era al que más le costaría dejar el One Observatory Circle.

“De todos nosotros, Champ va a tener más dificultades para dejar este lugar. Champ tiene aquí una familia las 24 horas del día. Todo el personal y los guardias de seguridad siempre tienen a la mano galletas para perros", detalló.

En febrero pasado, Joe Biden indicó por qué sus perros son tan importantes para él.

“Los perros te recuerdan que debes vivir en el presente”, dijo Biden, de acuerdo con The Guardian.

“Aman incondicionalmente y disfrutan cada momento contigo. Cuando estoy con Champ y Major, puedo vivir en el ahora por un momento con ellos, disfruto del simple acto de lanzar una pelota o dar un paseo", agregó.

Donald Trump rompió la tradición en la Casa Blanca al ser el primer presidente desde 1897 en no tener ninguna mascota.

En febrero de 2019, en Texas, indicó al respecto "no me importaría tener uno (perro), honestamente, pero no tengo tiempo", dijo Trump. "¿Cómo me vería paseando a un perro en el césped de la Casa Blanca?", añadió.