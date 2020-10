Los esfuerzos de la campaña de Trump enfrentan un fuerte viento en contra: el propio Trump

Donald Trump ha comenzado a reconocer abiertamente sus precarias posibilidades de reelección, pero está socavando los intentos de su propia campaña de adaptar los llamamientos a las mujeres y las personas mayores, ya que las encuestas muestran que se acercan en masa a Joe Biden.

Encuestas recientes han mostrado que Biden tiene una ventaja creciente a nivel nacional y en estados clave en el campo de batalla, una ventaja impulsada en gran medida por la erosión del apoyo de Trump entre las mujeres y las personas de 65 años o más. La campaña de Trump ha comenzado a publicar más anuncios dirigidos a personas mayores y espera que parte de la pérdida pueda compensarse con las ganancias entre los votantes latinos y afro.

Pero los esfuerzos de la campaña para revertir las tendencias enfrentan un viento en contra: el propio Trump. El presidente ha socavado el alcance a las personas mayores al continuar minimizando el brote de coronavirus y burlándose de la edad de Biden.

Ha probado el apoyo que todavía disfruta de las mujeres al descargar ataques particularmente agudos contra la compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, y al burlarse del fracaso de Hillary Clinton en romper el "techo de cristal" de la Casa Blanca. Y un ayuntamiento televisado el jueves fue descarrilado casi de inmediato porque Trump se negó a desautorizar un movimiento de teoría de la conspiración de extrema derecha, QAnon.

Mientras tanto, la posibilidad de perder la reelección ha comenzado a infiltrarse en los discursos de Trump, incluso cuando insiste en que las encuestas están equivocadas. "Me estoy postulando contra el peor candidato en la historia de la política presidencial, y si pierdo, ejerce más presión", dijo Trump en un mitin el jueves en Carolina del Norte. "¿Cómo se pierde con un tipo como este?"

Repitió una versión de ese comentario en la mayoría de sus eventos de esta semana, al tiempo que dio señales de que las encuestas pueden no captar el estado de la carrera: los miles de partidarios que asisten a sus mítines, el éxito republicano registrando votantes en algunos estados competitivos, desfiles de barcos en su honor.

“Las cifras de las encuestas parecen muy sólidas. Grandes multitudes, gran entusiasmo. ¡¡¡Se acerca la ONDA ROJA masiva !!!", tuiteó Trump esta mañana.

'Mensaje consistente'

“El presidente no ha podido mantener un mensaje coherente sobre temas que son críticos para el electorado, ya sea el manejo de la pandemia o la economía”, dijo Ken Spain, un veterano estratega republicano. "Le ha gustado hacer súplicas directas a grupos demográficos críticos en lugar de trazar una agenda".

Los aliados de Trump han comenzado a expresar públicamente sus preocupaciones. El senador de Texas John Cornyn dijo en una entrevista con Fox News esta semana que está "muy preocupado" por la posición de Trump en las encuestas, por lo que es aún más urgente que los republicanos se aferren al Senado como "un cortafuegos". El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo el jueves que cree que Biden tiene "buenas posibilidades" de vencer a Trump.

El propio Trump ha sido más circunspecto.

"Supongo que las encuestas están cerca, pero no creo en las encuestas", dijo Trump en un podcast del American Enterprise Institute, "What the Hell Is Going On", en un episodio publicado el miércoles. “Tenemos a mucha gente registrándose como republicanos que nunca antes lo había hecho. Así que creo que estaremos en muy buena forma. Solo lo veo. Veo el entusiasmo. Es increíble."

Cerrar carrera

La campaña de Biden también ha instado a la cautela, en un intento por evitar la complacencia entre los votantes demócratas. Jen O'Malley Dillon, su gerente de campaña, dijo en un tuit esta semana que "creemos que esta carrera está mucho más cerca de lo que la gente de este sitio web cree".

La campaña de Trump dijo que confía en su estrategia en las últimas semanas antes de las elecciones. "El presidente Trump ha presentado efectivamente su caso al pueblo estadounidense al gobernar con una exitosa agenda America First en su primer mandato", dijo Samantha Zager, una portavoz de la campaña de Trump en un comunicado enviado por correo electrónico.

El lunes, el director de campaña de Trump, Bill Stepien, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica que mejoraría la posición del presidente con las personas mayores, incluso a través de anuncios dirigidos específicamente al grupo demográfico.

“Mensajes que las personas mayores quieren ver y se les están enviando”, dijo. "Entonces, sea cual sea el deslizamiento percibido que esté viendo en sus números entre las personas mayores, estoy absolutamente seguro de que se abordará".

Burla

Pero el martes por la noche, Trump retuiteó un meme burlándose de la edad de Biden, 77 años, y sugiriendo que debería ser residente en un hogar de ancianos en lugar de presidente.

En el Ayuntamiento del jueves, Trump estuvo repetidamente fuera de mensaje: endosando partes de la teoría de la conspiración QAnon, irritado cuando se le preguntó por qué no ha condenado más enérgicamente a los supremacistas blancos y diciendo que haber sido contagiado por coronavirus no le ha hecho cambiar sus puntos de vista sobre los cubrebocas, que casi nunca usa. Cuando el evento concluyó, se le ofreció la oportunidad de hablar directamente a los votantes que se preguntan por qué merece una segunda oportunidad, y ofreció poca sustancia. "Porque he hecho un gran trabajo", contestó.

Fue el último caso en el que Trump socavó el reinicio de su campaña.

Cuando la campaña intentó en mayo apoderarse de un error de Biden, en el que el demócrata dijo que los votantes negros que apoyan a Trump "no son negros", Trump tuiteó una semana después sobre "matones" que protestaban por la muerte de George Floyd.

Durante el verano, cuando las encuestas lo mostraron perdiendo apoyo entre las mujeres suburbanas, Trump comenzó a usar el término "amas de casa suburbanas", un anacronismo. En una entrevista de Fox Business el 8 de octubre, Trump llamó a Harris -la primera mujer afro e indoestadounidense en unirse a un cargo de un partido importante- un "monstruo." El jueves en Greenville, Carolina del Norte, se burló de la pérdida de Clinton ante él en 2016.

'Techo de cristal'

“Hablaron sobre el techo de cristal, cierto, la mujer rompiendo el techo de cristal, y no funcionó de esa manera, el techo de cristal la rompió”, dijo.

Añadió: “Pero habrá una mujer que romperá el techo de cristal, simplemente no será Hillary. ¿Y sabes quién más no será? No será Kamala".

Recientemente reconoció su déficit con las mujeres, al tiempo que señaló que también obtuvo malas encuestas con las mujeres antes de su victoria de 2016. En una apelación en un mitin de Pensilvania el martes, Trump dijo: "Mujeres de los suburbios, ¿les agradaría por favor?"

En Iowa, un estado donde una carrera por el Senado entre dos mujeres podría ayudar a determinar el control de la cámara, Trump dijo el miércoles: "Escuché que no me está yendo bien con las mujeres suburbanas, ¿de acuerdo?"

“Es cierto, dicen eso, pero claro que también dijeron esas últimas elecciones. 'Le irá terriblemente con las mujeres, terriblemente ”, continuó. “Y luego, cuando me fue muy bien con las mujeres, dijeron 'Hombre, le fue bien con las mujeres'. Lo mismo va a pasar ".

Una encuesta de Washington Post / ABC News publicada el 11 de octubre mostró que Biden lidera a Trump en 23 puntos porcentuales entre las mujeres votantes y que los candidatos están empatados entre los hombres, una tendencia consistente con otras encuestas.

Manifestaciones del presidente

La tendencia de Trump a enturbiar el mensaje de su campaña se ve amplificada por su dependencia de los mítines de su campaña. Ha programado un mitin todos los días de esta semana en un intento frenético por cerrar la brecha con Biden, después de pasar más de una semana fuera de la campaña recuperándose del COVID-19.

Es normal que la base de apoyo de un candidato varíe ligeramente de una elección a otra, dijo Stepien, argumentando que los avances de Trump entre las minorías compensarán los cambios a Biden entre las votantes blancas y las mujeres mayores.

"Estoy más que seguro de que eso se verá compensado por las ganancias en ciertas poblaciones votantes: negros, hispanos y otros, según el llamamiento del presidente, sus políticas y el alcance que ha estado realizando durante los últimos cuatro años", dijo. dijo.