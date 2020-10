La oportunidad de ganar de Trump se desvanece y el tiempo para recuperarse se agota

Si bien la lección de la campaña de 2016 fue nunca descartar a Donald Trump, su camino hacia la reelección se está reduciendo drásticamente a medida que la ventaja del demócrata Joe Biden continúa creciendo y los votantes se sienten amargados por el manejo del presidente de la pandemia de coronavirus.

Trump ahora está por detrás de Biden en un promedio de 9.7 puntos porcentuales a nivel nacional, y entre 5 y 7 puntos en estados clave en el campo de batalla, según el promedio de encuestas de RealClearPolitics. Con 24 días restantes, no está claro cómo Trump puede recuperar el terreno perdido.

El desafío se hizo aún más difícil el jueves cuando Trump rechazó la idea de un debate virtual con Biden la próxima semana, borrando una de las pocas oportunidades que le quedaban para cambiar la trayectoria de la carrera.

"No veo cómo Donald Trump atrapa a Joe Biden sin tener dos debates", dijo el jueves el encuestador republicano Frank Luntz a Bloomberg Television. "Sin ese debate, no puedo hacer los cálculos para llevarlo a donde necesita estar si espera ganar esta elección".

Los demócratas, todavía obsesionados por la victoria de Trump en 2016 sobre Hillary Clinton, aún no están celebrando. Clinton disfrutó de una ventaja de 5.3 puntos contra Trump, en promedio, la misma cantidad de días antes de las elecciones hace cuatro años. Pero esta vez hay diferencias cruciales, incluida una calificación de favorabilidad mucho más alta para Biden de la que disfrutaba Clinton y la competitividad de Biden en varios estados que Trump tenía en 2016, lo que también podría reducir los posibles caminos del presidente hacia la reelección.

Trump aún puede encontrar una manera de sacarlo nuevamente este año, y ha dicho que no dejará el cargo si no cree que los resultados son justos. Las encuestas también pueden exagerar ligeramente la ventaja de Biden si algunos votantes de Trump no se cuentan.

Pero los demócratas tienen cada vez más esperanzas de que la ventaja de Biden sea lo suficientemente grande como para superar pequeñas irregularidades en las encuestas o cualquier desafío electoral de último minuto de Trump que, en ese caso, no sería suficiente para borrar una victoria. Y hay indicios cada vez más claros de que Trump puede llevarse consigo el control republicano del Senado.

Encuesta estatal

Trump debe su presidencia a menos de 80 mil votantes en tres estados de Rust Belt: Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que ganó por menos de un punto porcentual cada uno. Biden ahora lidera en Michigan por 6.2 puntos en promedio, Pennsylvania por 7.1 puntos y Wisconsin por 5.5 puntos, según RealClearPolitics.

No es fácil hacer una comparación directa entre las encuestas estatales de 2016 y 2020, ya que los encuestadores examinan diferentes estados con diferentes frecuencias de una elección a otra. Pero en general, Clinton lideró a Trump por márgenes similares y en algunos casos más amplios antes de las elecciones de hace cuatro años. Por ejemplo, en Wisconsin, lideraba por aproximadamente 4 puntos; en Michigan por unos 10 puntos. En Pensilvania, las encuestas mostraron un rango de 6 a 9 puntos, según la encuesta.

"Si se creyera en las encuestas públicas, estaríamos hablando de la campaña de reelección de Hillary Clinton en este momento", dijo el portavoz de la campaña de Trump, Tim Murtaugh. “Los medios de comunicación deberían salirse del negocio de predecir el futuro porque son realmente malos en eso. Sabemos dónde se encuentra el presidente en los estados que decidirán esta elección y él se mantiene fuerte ”.

Sin embargo, Trump tiene más problemas ahora que hace cuatro años. Por un lado, su oponente es mucho menos impopular que Clinton: de cara a las elecciones de 2016, el 54 por ciento de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable de Clinton. Solo el 44 por ciento ahora tiene una opinión negativa de Biden, según RealClearPolitics.

Su recuperación de COVID-19 lo ha sacado de la campaña electoral durante una semana completa y contando, lo que le impide recaudar fondos en persona o realizar mítines, su alma política. El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo el jueves que había autorizado a Trump a regresar a sus compromisos públicos a partir del sábado.

Y las encuestas muestran que Trump está perdiendo el apoyo de las mujeres, los votantes suburbanos y, más recientemente, los votantes mayores de 50 años que no están contentos con el manejo de la pandemia por parte de la administración. Las personas mayores fueron una parte clave del apoyo de Trump en 2016, pero su intento de generar apoyo en una plataforma de ley y orden durante un verano de disturbios civiles fracasó.

Ya está muy por detrás de Biden en la recaudación de fondos, lo que significa que es cada vez más difícil persuadir a los votantes a través de la publicidad en esos estados que deben ganar.

“Es Biden quien pierde”, dijo Ed Rogers, un veterano estratega republicano y asesor de las administraciones de Ronald Reagan y George HW Bush, quien frecuentemente critica a Trump. "Si Trump lleva a cabo una buena campaña de aquí en adelante y Biden realiza una buena campaña de aquí en adelante, probablemente parece que Biden va a ganar".

Debate cancelado

La cancelación del debate del 15 de octubre en Florida le deja a Trump solo una oportunidad más, el 22 de octubre, para que Trump repita su primer enfrentamiento televisado con Biden ampliamente en medios, pero incluso esa fecha está ahora en duda mientras las campañas discuten sobre el calendario de debates.

La campaña de Trump está más preocupada por la pérdida de votantes independientes a través de líneas demográficas que podrían impulsar su posición más allá de su base principal de partidarios leales, dijo un funcionario republicano. Su base por sí sola probablemente no sea lo suficientemente grande en este ciclo como para que él gane por completo, dijo el funcionario.

Los asistentes señalaron que Trump comenzó a perder apoyo después del debate del 29 de septiembre, donde adoptó una postura agresiva e interrumpió con frecuencia a Biden, seguido de su diagnóstico de COVID-19, que obligó a la conversación nacional a volver a la pandemia a pesar de los numerosos intentos del presidente de dirigirla. otra dirección, dijo el funcionario.

Un encuestador republicano dijo que el apoyo de Biden puede estabilizarse en el rango que había estado durante todo el verano una vez que los recuerdos del debate se desvanezcan.

"Cuando un candidato tiene un mal debate, y pocos candidatos han tenido un debate tan malo como el que tuvo Donald Trump el martes pasado, hay un golpe temporal para el oponente y luego las cosas se estabilizan en el margen más normal", dijo la encuestadora republicana Whit Ayers. . "Pero el margen normal en esta carrera ha sido de 7-8 puntos, lo que sigue siendo un déficit muy sustancial".

Los mercados financieros estaban comenzando a valorar una victoria demócrata de la presidencia y de ambas cámaras del Congreso. "La mayor probabilidad de un escenario de barrido azul parece ser la narrativa más dominante" en los mercados, dijo Jonathan Cohn de Credit Suisse Group AG.

Y Abby Joseph Cohen, de Goldman Sachs Group, dijo el jueves que una llamada "ola azul" brindaría más certeza a las acciones fiscales del gobierno de Estados Unidos y calmaría los mercados.

“Lo que estamos viendo de los inversores en los últimos días es que una 'ola azul' podría no ser tan mala porque nos daría más certeza con respecto a la política, particularmente con respecto al uso de la política fiscal para ayudar nuestra economía en este punto ”, dijo el estratega.

Los analistas comienzan a creer que Trump podría traer consigo a los republicanos del Senado. Solo un senador demócrata, Doug Jones de Alabama, se enfrenta a una reelección difícil, según el handicap electoral independiente Cook Political Report . Ocho escaños ocupados por republicanos están calificados como demócratas inclinados o descartados por el Informe político de Cook. La senadora republicana Lindsey Graham de Carolina del Sur, quien encabeza el esfuerzo para sentar a la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett, pasó a la columna de los sorteos el miércoles.

Videos de Twitter

La administración de Trump está decidida a utilizar la recuperación del presidente del coronavirus como prueba de que su enfoque minimalista para lidiar con la pandemia fue el correcto desde el principio. "No dejes que domine tu vida", dijo Trump a los votantes en un mensaje de video publicado en Twitter.

El jueves, lanzó otro video que intenta tranquilizar a los votantes de edad avanzada que si se enferman, el Gobierno pagará por el mismo nivel de atención que recibió el presidente, incluidos los medicamentos experimentales que él atribuye a curarlo.

Entre los estadounidenses de 65 años o más, Biden lideró a Trump por 27 puntos en una encuesta de votantes registrados de NBC News / Wall Street Journal realizada del 30 de septiembre al 30 de octubre. 1. Eso es un cambio de 23 puntos en un mes para los votantes mayores en la encuesta. Trump superó a las personas mayores en 8 puntos en 2016, según las encuestas a boca de urna de NBC.

Biden lidera en estados como Iowa que Trump ganó hace cuatro años, y los dos hombres están empatados en Ohio. Biden también está por delante de Trump en Florida y Arizona.

Sin embargo, la campaña de Trump no se ha anunciado en la televisión durante un mes en Ohio y canceló la mayoría de sus anuncios planificados en Iowa esta semana, según la firma de seguimiento de anuncios Advertising Analytics, una señal de su contracción financiera.

La economía, que durante mucho tiempo fue un activo para Trump, ahora también pesa en su contra. Los dos últimos titulares en perder la reelección, Jimmy Carter en 1980 y George HW Bush en 1992, ambos fueron derrocados tras las recesiones. La tasa de desempleo del 7.9 por ciento en septiembre es más alta que en el momento de cualquiera de sus pérdidas.

Rogers comparó a los votantes de Trump con fanáticos volubles en un evento deportivo largo donde el resultado es evidente.

"Están de pie, no creo que se hayan dirigido a las salidas todavía", dijo. "Pero Trump ha tenido 10 días malos".