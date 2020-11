La 'máquina de desinformación' de Trump apunta a los estados pendientes

A medida que la elección presidencial se redujo a unos pocos estados clave, los partidarios del presidente Donald Trump comenzaron a difundir información falsa sobre irregularidades electorales que favorecían al candidato demócrata, Joe Biden.

En Arizona, usuarios de Facebook y YouTube han sido inundados con un video de un residente que dice que los trabajadores electorales locales obligaron a los votantes a usar Sharpies en lugar de bolígrafos para marcar sus boletas, sugiriendo que eso los descalificaría. Sin embargo, resulta que los Sharpies funcionan bien en los escáneres en el condado de Maricopa. La campaña se ha denominado #SharpieGate.

En Michigan, Biden fue acusado de recibir un impulso en las encuestas debido a un error tipográfico en los resultados del condado de Shiawassee que agregó 100 mil votos adicionales a su total. El error se corrigió rápidamente, pero los usuarios de las redes sociales lo citan como prueba de una solución para robar la elección.

Y en Wisconsin, los partidarios de Trump afirman que las papeletas por correo que llevaron a Biden a la victoria la madrugada de este miércoles fueron todas fraudulentas. Algunos usuarios de las redes sociales alegaron que se emitieron más votos en la carrera presidencial en Wisconsin que votantes registrados.

Las afirmaciones falsas son parte de un esfuerzo mayor para socavar la legitimidad del voto, una batalla avivada por el reclamo de victoria de Trump temprano en la mañana y su demanda de que se detenga el conteo de votos. Es probable que esto se prolongue en los tribunales durante semanas y en las redes sociales por mucho más tiempo, dijo Alex Stamos, exdirector de seguridad de Facebook que ahora es director del Stanford Internet Observatory, que lidera una coalición multipartidista que rastrea la desinformación relacionada con las elecciones.

A medida que el mapa electoral se traslada a este puñado de estados indecisos, "también lo hace el alcance de la desinformación ahora vinculada a escenarios específicos en esos lugares", dijo Stamos. Es probable que estas campañas evolucionen aún más a medida que la administración Trump comience a desafiar los resultados electorales en los tribunales, dando a los operadores en las redes sociales otra oportunidad más para "reciclar su bolsa de desinformación", dijo.

A pesar de los esfuerzos en los estados indecisos, la información errónea relacionada con las elecciones fue sorprendentemente escasa el día de los comicios y las horas inmediatamente posteriores. En las 24 horas que comenzaron a las 9 am del 3 de noviembre, hubo 1.4 millones de menciones de información errónea, ya sean afirmaciones falsas o tuits, artículos u otros impulsores de la narrativa, distribuidos en los medios sociales y tradicionales, los sitios de transmisión y en línea, según la plataforma de inteligencia de medios Zignal Labs. Eso se compara con 2.2 millones de menciones en el mismo periodo una semana antes y 2.3 millones dos semanas antes.

Sin embargo, algunos de los partidarios del presidente de EU intentaron sembrar dudas sobre la votación mientras continúa el conteo en los estados indecisos. Por ejemplo, Steve Deace, un activista conservador y presentador de un programa de radio, tuiteó este miércoles por la mañana: “Cuando te fuiste a la cama, Trump estaba adelante y el conteo se detuvo milagrosamente. Cuando despertaste, se reanudó con Biden obteniendo totales similares a los de Chávez en la oscuridad de la noche. Esto es un golpe". Es una aparente referencia al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

La idea de que los demócratas de alguna manera se robarían las elecciones ha sido fomentada por Trump durante meses, pero parece estar ganando terreno a medida que la carrera se reduce a unos pocos estados.

A partir de las 8 pm en la noche de las elecciones y durante las siguientes 13 horas, hubo más de 415 mil menciones de "robo" en relación con las elecciones en las plataformas de redes sociales populares, según Zignal Labs. Las menciones fueron más altas en relación con los estados cambiantes de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, según la compañía.

Muchas publicaciones que afirman fraude electoral han incluido una referencia a un hashtag ahora popular "#StopTheSteal" y "The Fix Is In", según Election Integrity Partnership, la coalición de desinformación que incluye investigadores de Stanford, la Universidad de Washington, el Atlantic Research Council Digital Forensic Research Lab y Graphika, una empresa que analiza las redes sociales.

El hashtag #StopTheSteal se adoptó por primera vez cuando se abrieron las urnas el día de las elecciones y recibió más de 25 mil retuits cuando se compartió junto con un video de un presunto observador de las urnas al que se le impidió ingresar por error en un colegio electoral de Pensilvania.

“Dada la creciente popularidad y maleabilidad de ambas frases, esperamos que continúen reforzando las narrativas deslegitimadoras uniendo varias afirmaciones de fraude desconectadas e infundadas hasta que se anuncien los resultados oficiales”, escribió Election Integrity Partership en un blog este miércoles.

Un análisis publicado este miércoles por la noche de cómo se difundió el hashtag "Stop the Steal" muestra que Matt Schlapp, el presidente de la Unión Conservadora Estadounidense, fue un impulsor principal. Usó el hashtag en una publicación que reiteraba la historia sobre Sharpies en Arizona, y su cuenta era una parte central de un grupo de cuentas que amplificaban el hashtag, según datos de la herramienta de mapeo de redes sociales de la Universidad de Indiana, Hoaxy. Schlapp no ​​respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Twitter comenzó a monitorear el hashtag #StopTheSteal y los tuits relacionados temprano el martes y ha continuado haciéndolo. Si encuentran violaciones de las reglas de Twitter, tomarán las medidas correspondientes en consecuencia, según un portavoz de la empresa.

Trump redobló su ataque la madrugada de este miércoles en un discurso desde el East Room de la Casa Blanca, cuando afirmó que estaba a punto de ganar Michigan y declaró falsamente la victoria en las elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, dijo que la elección estaba siendo robada como parte de una conspiración para mantenerlo fuera de su cargo, incluso cuando todavía se contaban millones de boletas en los estados de campo de batalla.

En Twitter, la comediante Cristela Alonzo cuestionó la idea de que los demócratas se roben el voto. "¿La gente piensa que los demócratas están manipulando las elecciones pero no se molestaron en hacerse cargo del Senado?", apuntó.

Te recomendamos:

¿Trump, camino a la Corte Suprema por las elecciones? No tan rápido...

Este es el camino que Trump debe seguir si quiere llevar elecciones a la Corte Suprema

Trump presenta una demanda para detener el recuento de votos ahora en Georgia