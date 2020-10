'La energía eólica mata pájaros' y otras frases del debate entre Trump y Biden

Este jueves se realizó el segundo y último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, en Nashville, Tennessee.

Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 3 de noviembre.

Entre los temas que se tocaron fueron el de la economía, la pandemia de COVID-19, la supuesta interferencia de Rusia e Irán en las elecciones, la política migratoria, la relación de EU con Corea del Norte, el Obamacare, racismo, entre otros.

Estos son las mejores frases de este debate:

Biden: "Estamos a punto de entrar a un invierno oscuro (por el COVID-19) y él (Trump) no tiene un plan".

Trump: "No creo que tengamos un invierno oscuro, para nada. Estamos reabriendo el país y aprendiendo más de la enfermedad”.

Trump. “Tenemos que abrir nuestro país, no vamos a cerrar un país, no se puede hacer , no podemos mantener este país cerrado, es un país masivo con una economía masiva, la gente está perdiendo sus empleos, está cometiendo suicidios, consumen alcohol, drogas, como nunca antes se había visto”.

Trump. “La cura no puede ser peor que el problema en sí, y eso es lo que está ocurriendo y él (Joe Biden) quiere cerrar y él va a cerrar todo el país”.

Biden. “No es verdad, podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo, podemos abrir de manera segura, pero hacen falta recursos. Por ejemplo abrir un negocio, tener distancia social dentro del negocio, si es un restaurante, tienes que tener divisores de plexiglás para que las personas nos inféctenos unos a los otros”.

Trump. “Si usted está viendo lo que sucede en Nueva York es una ciudad fantasma, cuando hablamos de plexiglás son personas que se están muriendo, son personas sin dinero: Poner plexiglás es costoso y no es la respuesta”.

Biden. “Dejé en claro que cualquier país, sin importar quién sea, que interfiera en las elecciones estadounidenses, pagará un precio. Ha sido abrumadoramente claro que en esta elección, no va a pasar lo mismo que en la última, que Rusia ha estado involucrada, China ha estado involucrada hasta cierto punto".

Biden. "Trump está siendo utilizado como un peón ruso. No sé por qué este presidente no está dispuesto a enfrentarse a (Vladímir) Putin (presidente ruso) cuando está poniendo recompensas por las cabezas de los soldados estadounidenses".

Trump. “Nadie más duro que yo con Rusia".

Trump. "Tener una buena relación con los líderes de otros países es algo bueno", dijo Trump sobre Kim Jong-un.

Biden. "Eso es como decir que teníamos una buena relación con Hitler antes de que invadiera el resto de Europa".

Trump. “Me dejaron un desastre. Corea del Norte era un desastre".

Biden. "(Trump) ha legitimado a Corea del Norte, ha hablado de su buen amigo, que es un matón, es un matón".

Trump. "Sólo los migrantes con bajo nivel intelectual buscan regresar a Estados Unidos".

Trump. “(Sin el muro) entraría un asesino, entraría un violador (a Estados Unidos)".

Trump. “Sabes Joe, me postulé gracias ti. Me postulé gracias a ti y Barack Obama. Nunca me hubiera postulado si hubieras hecho un buen trabajo".

Biden. “Estos más de 500 niños vinieron con sus padres. ... Los coyotes no los trajeron, sus padres estaban con ellos. Fueron separados de los padres".

Trump. "Nos esforzamos mucho", dice sobre un plan para reunir a los niños con sus padres.

Trump. “Con la posible excepción de Abraham Lincoln, nadie ha hecho lo que yo hice”.

Trump. "Soy la persona menos racista en esta sala".

Biden. “Él vierte combustible en cada fuego racista”.

Biden. "Este tipo tiene un silbato de perro tan grande como un cuerno de niebla”.

Trump. “Sé más sobre energía eólica que tú. Es extremadamente cara, mata a todos los pájaros".

