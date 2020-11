¿Fox News y 'New York Times' prosperarían en escenario pos-Trump?

El presidente Donald Trump ha pronosticado durante mucho tiempo que New York Times quebrará y que los índices de audiencia de las noticias por cable colapsarían si él dejara el escenario político.

Las cifras del apogeo de la campaña política sugerirían lo contrario. De hecho, los espectadores y lectores quieren sintonizar y escuchar a alguien nuevo.

En octubre, el exvicepresidente Joe Biden superó a Trump en los ratings de sus asambleas. Además, en los últimos seis meses, los artículos sobre Biden en publicaciones estadounidenses han obtenido ligeramente mayor lecturabilidad por historia en las redes sociales que los artículos sobre Trump, según NewsWhip, que rastrea, entre otras métricas, la cantidad de reacciones, acciones y comentarios que recibe cada historia en Facebook.

Una victoria de Biden difícilmente sacaría a Trump de la escena. Semanas de tensión entre el presidente y su sucesor podrían generar artículos convincentes y una buena televisión.

Cuando los medios de comunicación miran más hacia el futuro es cuando comienzan a ponerse nerviosos. El tercer año de la Administración de Biden podría significar depender más de los alborotos políticos en Washington y de las crisis que le aguarden, que de la personalidad de un solo hombre.

“Con Biden no van a tener estos mítines emocionantes. Van a tener discursos sobre conciliación presupuestaria. No creo que eso vaya a impresionar a la gente”, dijo Jim VandeHei, cofundador y director ejecutivo de la startup de noticias digitales Axios. “Es imposible que los ratings no bajen y que haya cierta reducción en el tráfico a los sitios web”.

Medios impresos

Quizás ninguna empresa de medios ha tenido un mejor desempeño durante los años de Trump que el New York Times. En el verano de 2015, el Times tenía cerca de 1 millón de suscriptores digitales. A finales del segundo trimestre de este año, tenía 5.7 millones.

“Ciertamente hay una percepción dentro de la comunidad de inversionistas de que una victoria de Biden resultará en una desaceleración en el crecimiento de suscriptores del New York Times”, dijo John Belton, analista de medios de Evercore ISI.

Si bien Trump fue una gran razón del aumento en las suscripciones al Times hace unos años, el crecimiento se ha acelerado recientemente “por razones que van mucho más allá de Trump”, dijo Belton, citando una oferta promocional de 1 dólar por semana como una de las medidas que ha ayudado a impulsar el crecimiento.

“El Times es en muchos sentidos, como negocio, contracíclico a la certeza en el mundo”, dijo Meredith Kopit Levien, directora ejecutiva, en una reciente conferencia de inversionistas. “Y es muy difícil imaginar que nos estamos moviendo hacia tiempos menos inciertos”.

Sin embargo, si Trump pierde, periódicos y revistas podrían perder suscriptores que se registraron para apoyar a medios de comunicación que el presidente ataca.

Una victoria de Biden también podría plantear un dilema para las redacciones. Trump, como expresidente, probablemente no cedería el centro de atención, y cubrir sus opiniones políticas podría resultar irresistible para los medios de comunicación, dijo VandeHei.

“Si por un lado está Biden, que es predecible y convencional, y por el otro hay todo tipo de locuras, ¿se ignora o se cubre?” preguntó. “Será una gran prueba para los medios”.

Noticias por cable

Para los canales de noticias por cable, los últimos cuatro años han sido una bonanza de índices de audiencia, la cual se disparó a récords en Fox News, de Fox, CNN de AT&T, y MSNBC, de Comcast. Si Biden gana, el público sería parecido al de su exjefe Barack Obama.

Un regreso a un panorama mediático normal podría beneficiar a Fox News más que a sus rivales. La participación de 55 por ciento del canal de noticias por cable más visto de la audiencia de noticias por cable durante los años de Obama en realidad cayó a 46 por ciento durante la administración Trump, según Nielsen.

Entretanto, MSNBC, que inclina hacia la izquierda, ha tenido dificultades frente a un ciclo de noticias que se ha desviado de la política este año.

A largo plazo, es probable que la pandemia siga atrayendo a espectadores. Y Trump podría seguir ser un imán de ratings mientras enfrenta desafíos legales por parte de autoridades en Nueva York.

Si Trump pierde, dijo Jon Klein, expresidente de CNN/EU, podría ser “como el final de la temporada 1 de su drama favorito. Hay gran suspenso, pero es apenas el comienzo”.

Redes sociales

Trump ha sido tanto una bendición como un dolor de cabeza para empresas de redes sociales como Facebook y Twitter. Sus publicaciones son a menudo algunas de las plataformas más atractivas, pero ambas empresas también han tenido que cambiar políticas para combatir sus declaraciones públicas, que pueden ser engañosas o violar sus reglas.

El monitoreo de Facebook y Twitter a las publicaciones de Trump ha sido un punto de discordia en Washington, y los republicanos dicen que su enfoque muestra parcialidad. Una victoria de Biden podría facilitar que Facebook y Twitter hagan cumplir sus propias reglas sin tener al presidente en medio de la mayoría de los debates.

Una presidencia de Biden también podría aliviar tensión interna entre el personal de Facebook y Twitter. Cientos de empleados de Facebook realizaron una huelga virtual en junio, por ejemplo, después de que el director ejecutivo Mark Zuckerberg se negó a eliminar una publicación de Trump que sugería que la policía usaría violencia contra los manifestantes en Minneapolis.

Como plataforma en línea elegida de Trump, Twitter podría tener más que perder con una victoria de Biden. Pero la compañía apunta más a eventos en vivo como los Juegos Olímpicos o los debates políticos como catalizadores del crecimiento, y el director financiero, Ned Segal, restó importancia a la idea de que la presencia de Trump en el servicio ayuda a mantener a los usuarios.

“Hay gran cantidad de gente que usa mucho Twitter”, dijo el viernes a Emily Chang, de Bloomberg Television.

Aunque pierda, parece poco probable que Trump llegue a abandonar el gran alcance de Facebook o Twitter.

Una presidencia de Biden podría moderar las publicaciones políticas sobre TikTok, la aplicación de videos que se convirtió en punto de mira durante la administración de Trump. Si bien muchos partidarios de Biden están en la aplicación, se habla más de Trump allí.

Publicaciones con hashtags # Trump2020 tienen 13 mil 900 millones de vistas en TikTok, en comparación con 4 mil 700 millones para las publicaciones con # Biden2020.

