En 3 semanas y media Trump está haciendo todo para perder la elección: Gabriel Guerra

Gabriel Guerra, director general de Guerra Castellanos y Asociados, afirmó este jueves que, en tres semanas y media que faltan para la votación, el presidente Donald Trump está haciendo todo lo posible para perder la elección presidencial en Estados Unidos.

Dijo que los últimos días, tras el diagnóstico de COVID-19 del mandatario, sus decisiones han sido "verdaderamente inesperadas".

"Primero el anuncio de un suicido político: anular el paquete de rescate al que todavía le pudo haber puesto su nombre y apellido, su firma. No había mejor elemento de propaganda que autorizar 2.3 billones de apoyo", comentó el analista en el EF Meet Point Virtual: Trump vs. Biden, entre el COVID-19 y el caos.

El miércoles, Trump sorprendió a sus asesores de campaña y a aliados en el Congreso al torpedear por sí solo cualquier posibilidad de un nuevo paquete de estímulo por el coronavirus. La decisión significa que los estadounidenses no recibirán cheques de estímulo antes del día de las elecciones o una ayuda adicional de al menos 400 dólares a la semana en beneficios por desempleo.

Guerra consideró que también la cancelación del debate con Joe Biden, el adversario demócrata de Trump en la carrera por la presidencia de Estados Unidos, ha sido "una decisión adversa y antiproducente".

Este jueves, el mandatario dijo que no participará en el próximo debate si se lleva a cabo virtualmente como precaución contra la propagación del coronavirus. "No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual", declaró en una entrevista telefónica con Fox Business. "De eso no se trata el debate".

"Todo está en ruta para una posible victoria de Biden", aseveró el director general de Guerra Castellanos y Asociados.

El próximo debate sería el 15 de octubre y el siguiente el 22 de octubre, en Tennessee. Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 3 de noviembre.

Con información de Bloomberg

También te puede interesar:

Salvo que ocurra un cataclismo, esta elección en EU ya está decidida: Hiriart

'Fue una bendición de Dios contraer COVID-19', dice Trump