Biden quería Texas para los demócratas; los latinos tenían otro plan

En la casa donde Jair López creció en Laredo, Texas, la política no era un tema común de conversación. Pero en los últimos tres años, su padre Javier y su madre Elena pasaron de ser meros espectadores a involucrarse activamente en lo que ocurría en el Gobierno, ya sea a nivel local en elecciones municipales o a miles de kilómetros de distancia en Washington D.C.

“Después de la elección de 2016, empezaron a compartir artículos sobre lo que pasaba en el GObierno y apoyar a algunos candidatos independientes locales”, dice Jair a través de llamada telefónica. “No son de ningún partido en específico y hasta hace unas semanas no sabían bien por quién iban a votar para presidente”.

El día de la elección, Jair y su hermana Laura votaron por Joe Biden en el condado de Williamson, al norte de Austin, en donde viven desde hace dos años. Sus padres tomaron una decisión diferente.

“Por Trump, votaron por Trump y de verdad creen que es la mejor opción”, asegura el joven de 28 años. “No me molesta, Texas es un estado muy republicano, pese a lo que muchos piensan, y el mensaje de Trump fue muy impactante para las personas como mi papá”.

En la recta final de las campañas para la presidencia, varias encuestas apuntaban a que Texas, un estado que no ha votado por un demócrata para la presidencia desde 1976, podría convertirse en un campo de batalla con buenas posibilidades de victoria para los demócratas. Es, con sus 39 votos electorales, un premio muy grande para cualquiera de los dos partidos.

Pero la ‘ola azul’ que pronosticaban los demócratas jamás llegó y ahora la elección pende de un hilo en un puñado de estados que continúan contando votos. Texas se definió la misma noche de la elección, con una clara ventaja para el presidente Donald Trump, mientras que el resto de los candidatos republicanos se levantaron con la victoria en todas las competencias restantes.

“Los demócratas han apostado desde hace varios años a que los cambios demográficos en el estado les darán eventualmente una victoria”, explica Justin Bullock, profesor de política de la escuela de gobierno Bush de la Universidad Texas A&M. “Pero la población hispana no se siente identificada con el mensaje demócrata y el ‘trumpismo’ sí los mueve a un nivel emocional”.

De acuerdo con los números preliminares de la elección del martes, en los condados con mayoría hispana, Trump obtuvo un avance significativo en las preferencias de ese grupo.

En el condado de Zapata, con una población 98.3 por ciento de origen hispano, Trump obtuvo 38 por ciento más votos que en 2016. En el condado de Starr, con 95.7 por ciento de hispanos, la diferencia fue un 55 por ciento. El polémico mandatario también obtuvo 32 por ciento más votos favorables en el condado de Webb, sede de Laredo, donde la población es 95.7 por ciento hispana. La historia se repitió en los condados fronterizos de Zavala, Jim Hogg, Brooks e Hidalgo.

Aunque Trump solamente obtuvo una mayoría en el condado de Zapata, Bullock considera que los resultados en Texas gritan un mensaje claro para los demócratas: no están escuchando correctamente a los latinos.

“Los hispanos no son un grupo monolítico, no solo piensan en reforma migratoria, no solo les preocupa DACA o las deportaciones”, afirma el académico. “Estamos en medio de una crisis por la pandemia, una crisis no solo de salud sino económica, ¿qué soluciones dio Biden a esa incertidumbre para los latinos? No me queda claro”.

Jair López asegura que esa fue una de las razones por las que sus papás, propietarios de un negocio mediano de transporte de alimentos, se decantaron por Trump.

“El presidente hablaba de mantener la economía abierta y eso es lo que mis padres querían”, dice. “No es que Biden no los atrajera, es que a veces no lo entendían”.

También influyó la marea de desinformación que llegó a miles de votantes en Texas en los días previos a la elección: mensajes en español acerca de supuestas medidas nocivas para la economía que Biden tomaría, aumentos de impuestos, gravámenes para las remesas. Eso fue suficiente para que buena parte de los latinos, pese a las agresiones pasadas de Trump, le diera una ‘segunda oportunidad’ al mandatario.

Duncan Wood, director del Instituto México del Woodrow Wilson Center, comenta que si los demócratas pretenden recuperar a los hispanos perdidos ante Trump deben atender las preocupaciones de esa comunidad, entendiendo que no se mueven en un bloque sólido y que la energía de Trump, con su desafío a las normas y al ‘establishment’, resulta sumamente atractiva para muchos electores en estados clave.

“Algunos son provida, otros están muy preocupados por la economía, otros por la seguridad social”, dice. “La mayor lección que pueden tomar los demócratas de esto es: fabrica un mensaje simple que llegue a ellos con claridad y sientan que hablan su mismo lenguaje”.

Trump empleó otra estrategia a su favor, de acuerdo con el especialista: resaltó su buena relación con Andrés Manuel López Obrador, quien se mantiene como una figura ampliamente popular entre la población mexicoamericana. “Eso le ganó puntos, sin duda”, añade.

Hay algo más que Wood destaca. La etiqueta de ‘socialistas’ que muchos demócratas prominentes, como Alexandria Ocasio-Cortez, abrazan con orgullo, se ha convertido en un obstáculo severo para atraer a más votantes a un partido que los republicanos califican como “radical de izquierda” y nocivo para los negocios y la economía.

“Los latinos, ya sea en Texas, Miami o Georgia, no quieren ser asociados con socialismo, no les gusta esa etiqueta”, afirma Wood.

Bullock, de Texas A&M, coincide: “No sorprende, por ejemplo, que Biden haya tenido malos resultados en Miami donde los cubanos y venezolanos rehúyen del socialismo, o que los centroamericanos en Texas hagan lo mismo”, añade. “Si los demócratas abrazan esa postura deben entender que miles de hispanos les darán la espalda, como lo hicieron el martes”.

