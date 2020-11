Biden da discurso triunfal: 'Estoy convencido de que ganaremos'

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que está convencido de que cuando acabe el escrutinio ganará la elección.

"Amigos, estoy convencido de que ganaremos (...) No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero cuando acabe el escrutinio vamos a ganar”, dijo Biden en un mensaje a la nación desde Delaware.

Agregó que en esta elección todos los votos deben de contar.

"Nadie nos va a arrebatar nuestra democracia. No seremos silenciados, no nos dejaremos acosar. Confío en que venceremos, pero no habrá estados rojos ni azules. Solo los Estados Unidos de América", agregó

El demócrata marca hasta ahora 248 votos electorales y de confirmarse el triunfo en Michigan llegaría a los 264, y solo le faltarían 6 votos más para ganar la elección presidencial. En tanto, Donald Trump acumula 214 votos, de acuerdo con las proyecciones de AP, Bloomberg y CNN.

Biden ha vencido en Hawái, Minnesota, Nuevo Hampshire, Oregon, Washington, California, Nueva York, Nuevo México, Vermont, Virginia, Illinois, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, el Distrito de Columbia, Colorado, uno de los votos de Arkansas, tres de los 4 que otorga Maine, y además logró un sorpresivo triunfo en Arizona, de acuerdo con las proyecciones.

Por otra parte, sin importar el resultado de las elecciones presidenciales en EU (cuyos votos aún se están contando en estados clave), Joe Biden ya tiene asegurado un lugar en la historia de este proceso.

El exvicepresidente tiene, de acuerdo con datos de Bloomberg, más de 70 millones de votos, con lo que superó la marca establecida por un hombre al que conoció muy bien, Barack Obama, como el candidato más votado de la historia en EU.

También te puede interesar:

Si gana Biden, México podría dejar de ser el principal socio de EU

Joe Biden es ya el candidato presidencial más votado de la historia de EU