Ahora viene la parte realmente difícil para Biden: Reunificar a EU

Joe Biden se presentó a sí mismo como el que puede sanar las divisiones políticas y culturales de Estados Unidos.

Ahora tendrá su oportunidad.

“Para avanzar, debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos. No somos enemigos. Somos estadounidenses", dijo Biden a una multitud que vitoreaba y tocaba la bocina en un mitin de autoservicio anoche en Wilmington, Delaware, horas después de que asumió la presidencia, lo que desató las celebraciones en todo Estados Unidos.

El presidente electo, junto con su compañera de fórmula Kamala Harris, prometió una acción rápida contra el coronavirus y una transferencia ordenada del poder, incluso cuando el presidente Donald Trump se niega a ceder.

Biden podría hacer mucho desde la Casa Blanca el primer día, incluida la reincorporación de esa nación al acuerdo climático de París y a la Organización Mundial de la Salud, además de poner fin a la prohibición de la inmigración procedente de varias naciones predominantemente musulmanas y revertir los retrocesos de Trump de las normas ambientales y de salud pública.

Los obstáculos para unir al país son inmensos. Trump, que no tiene que entregar oficialmente el poder hasta enero, continúa reclamando la victoria, repitiendo acusaciones infundadas de que las elecciones fueron robadas a través de un fraude electoral generalizado y prometiendo más desafíos legales. Más de 70 millones de estadounidenses votaron por él y su apoyo se mantuvo particularmente fuerte en las áreas rurales.

Aún así, las quejas de Trump se han recibido en su mayoría con el silencio de los líderes republicanos en el Congreso. Dentro de la Casa Blanca, como informa Justin Sink, ha comenzado a señalar con el dedo. Los asesores de Trump están divididos en cuanto a hasta dónde llegar en varias luchas legales.

Entonces, los próximos pasos de Trump no están claros. Mientras tanto, las ruedas de la democracia siguen avanzando.

Cómo perdió Trump

El presidente intentó convencer a suficientes votantes de su visión de Estados Unidos, una en la que el coronavirus estaba desapareciendo, la economía estaba recuperándose, los afroamericanos e hispanoamericanos nunca lo habían pasado tan bien, las mujeres de los suburbios apreciaban su protección, sus enemigos le temían y los estadounidenses clamaban por cuatro años más. No muchos le compraron esas creencias.

Sector por sector

Aquí hay un desglose de cómo una presidencia de Biden puede afectar a unas dos docenas de industrias estadounidenses y lo que podría estar en la cima de su agenda. Algunas empresas gigantes de tecnología, prácticamente industrias en sí mismas, se incluyen por si acaso.

Acción COVID-19

Biden está nombrará a un grupo de trabajo contra el virus de 12 personas mañana, lo que indica un enfoque federal fuerte para la pandemia, ya que en Estados Unidos los casos aumentaron en más de 100 mil por tercer día consecutivo. Pero, como explican Tyler Pager y John Tozzi, si bien el presidente electo puede sentar las bases para una acción más fuerte, tendrá que esperar hasta su toma de posesión el 20 de enero para poner en práctica cualquiera de esos planes.

Buscando reinicio

Los líderes mundiales felicitaron a Biden, al tiempo que presionaron por una renovada colaboración en temas como COVID-19. Muchos mencionaron el cambio climático en sus mensajes, sugiriendo que el medio ambiente ocupará un lugar destacado en la lista de prioridades iniciales. Hasta ahora no ha habido una reacción oficial de algunos países que posiblemente se beneficiaron de la presidencia de Trump, incluidos Arabia Saudita, Turquía y Rusia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaba esperando resultados oficiales.

Cambio de prioridades

Se espera que la administración Biden cambie de rumbo rápidamente en partes de la agenda de política exterior de Trump. Los aliados de la OTAN como Alemania no serán reprendidos tan públicamente, y adversarios como Rusia no recibirán una lluvia de elogios. Pero Biden se verá limitado por el probable control republicano continuo del Senado y no podrá eliminar las preocupaciones sobre la confiabilidad de Estados Unidos a largo plazo. También se espera que mantenga una línea dura con China.

Y, finalmente, Kamala Harris está acumulando una larga lista de primeros como vicepresidente electo: primera mujer, primera persona negra, primera indio-estadounidense. Pero una pregunta clave es si esos primeros serán el comienzo de un cambio radical en las relaciones de género y raza.

Te puede interesar:

'Denme una oportunidad', pide Biden a quienes votaron por Trump