9 frases de Hiriart, Quintana y Kourchenko para entender qué sigue en las elecciones de EU

Este jueves se realizó el EF Meet Point Virtual . Elecciones en EU: ¿Y ahora qué sigue?, que contó con la participación de Pablo Hiriart, director general de Información Política y Social; Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial; y Leonardo Kourchenko, conductor y columnista de El Financiero.

En el foro moderado por Ana María Salazar, columnista de El Financiero, se dialogó sobre cómo va el proceso de conteo de votos de la elección de Estados Unidos, las probabilidades para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente y candidato demócrata, las demandas impuestas por el equipo de Trump, Joe Biden, la relación que podrían tener con México, entre otros temas.

Leonardo Kourchenko

1. "Las implicaciones para México en caso de una victoria de Joe Biden, yo creo que serán positivas, hay mucha especulación en el ambiente respecto a que si gana Biden a México le va a ir mal, yo creo que no hay sustento para decir esto. Biden es un defensor del libre comercio, lo fue como senador, lo fue como vicepresidente, y lo seguirá siendo. Me parece que el T-MEC es una herramienta vigorosa, poderosa, para que el comercio entre ambos países se vigorice y Biden seguirá en esa ruta".

2. Las elecciones muestran “una profunda división en Estados Unidos que no viene de Donald Trump. Viene de años atrás, décadas atrás, y que se avivó, se incendió con ocho años de (Barack) Obama, con los sector conservadores, anglosajones, evangélicos, que no pudieron tolerar la idea de que fuese un ciudadano afroamericano el presidente, con una agenda de vanguardia, reabriendo relaciones con Cuba, el diálogo comercial y respetuoso con China. Muchos sectores no toleraron esta postura y esta política”.

3. “(Biden) es un conocedor profundo de los caminos del Senado es un negociado y un conciliador profesional. Yo veo, en una eventual Presidencia de Joe Biden el regreso a la construcción de un diálogo bipartidista, a la construcción de la negociación en el Senado, y a buscar construir iniciativas conjuntas que es la vieja tradición política y parlamentaria de Estados Unidos”.

Pablo Hiriart

4. "Creo que la relación (con Joe Biden) va a ser buena, y va a ser mejor que con Donald Trump, sin lugar a dudas. Pero primero: México no va a ser prioridad en Estados Unidos, de la presidencia de Biden, en caso de que gane. No será prioridad México. Estará dominada la agenda de Joe Biden por la temática interna".

5. "Biden es un hombre institucional, respetuoso, que yo creo que no confunde este error muy grande, esta apuesta absolutamente innecesaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de Trump, pero no es un improvisado Joe Biden, es un hombre institucional, es un hombre que conoce la importancia del vecino con el cual tiene un intercambio, primero, de personas, de población, el más grande en una frontera en el mundo, y de más de 600 mil millones de dólares al año. No va a confundir los temas personales, no se va a enganchar y tampoco seremos gran prioridad porque la agenda estará marcada en Estados Unidos por las necesidades internas, en caso de que gane Biden".

6. “Lo que acaba de decir hace unas horas el presidente yo croe que es el atentado más grande contra la democracia que se ha hecho en EU. ‘Stop the count’, ‘paren de contar’ ¿Qué es eso? Es decir no cuenten los votos de los electores Esa es la base de la democracia, contar los votos, sobre todo si son emitidos legalmente como ha ocurrido en este país”.

Enrique Quintana

7. "Si no hubiera una definición para enero (de presidente en EU), si llegáramos al 2021 sin un presidente aceptado, reconocido, estaríamos en una crisis política sin precedentes de la nación más importante del mundo. Creo que es un escenario extremo y vale la pena sí considerarlo, pero hay que recordar que no se puede, incluso el presidente Trump no puede ir a la Suprema Corte, sus demandas están yendo a los estados. En EU no hay una elección, hay 50 elecciones".

8. Los inversores "ven con mucho interés, con menor preocupación. Los mercados no esperan en términos de conteo ni declaratorias de autoridades (...) Lo que hemos visto en los últimos días, por lo menos desde ayer hasta hoy, es una imagen donde la mayor parte de los inversionistas en EU y Europa visualizan un triunfo de Biden y el mantenimiento del control del Senado por los republicanos. La combinación les gusta y ha permitido que las bolsas se vayan para arriba".

9. "Una polarización enorme realmente la que se aprecia en Estados Unidos y esto muestra una sociedad donde su sistema electoral se ha quedado estacando. Lo que esta elección muestra es que si Estados Unidos no reforma su proceso electoral, yéndose al voto popular, y eliminando el Colegio Electoral, un intento que se ha hecho desde el siglo XIX, hay el riesgo de vivir una crisis política mayúscula en algún momento en ese país si no es que se vive en las próximas semanas semana y próximos meses".

