No hay contienda fácil pero, si gano, formaré un gobierno que represente a Sinaloa: Sergio Torres

El candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, aseguró que de ganar las elecciones de junio, formará un gobierno que sí represente y cuide los intereses de las y los sinaloenses y no será un súbdito que trabaje para los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que dentro de su grupo de trabajo, existe un ambiente de motivación para el arranque de la campaña electoral el 4 de abril y confía en que la gente vea a Movimiento Ciudadano como la mejor opción, luego de las decepciones que se ha llevado como el PRI y Morena.

El expresidente municipal de Culiacán afirmó que cada vez aumenta el apoyo hacia MC porque los sinaloenses ven en él una mejor opción, que lo que ofrece el PRI con Mario Zamora y Morena con Rubén Rocha.

“No hay contienda fácil, pero la gente observa en las colonias y ve que están abandonados por los gobiernos municipales, no ha habido obras. Esa amistad que tanto presumen con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador no se refleja en beneficio de la gente sinaloense”, destacó.

Movimiento Ciudadano es un partido que tiene mucha aceptación entre los ciudadanos, estableció el candidato a gobernador, por lo que la gente se va a dar cuenta el día de la elección.

“Por eso Rubén Rocha Moya viene en caída, porque sería un empleado de López Obrador que no defendería a las familias sinaloenses. La gente dice que Mario Zamora no tiene con qué, el PRI no va a ganar y ahí es donde Sergio Torres y Movimiento Ciudadano con la ayuda de los candidatos vamos a crecer", indicó.

En caso de ganar la gubernatura sería actuar con responsabilidad para resolver los tres principales problemas que golpean a Sinaloa: la pandemia, la inseguridad y el desempleo.

“Vamos a agarrar al toro por los cuernos para alzar la voz ante quien la tengamos que alzar para darle resultados a la gente. A mí me gusta dar resultados, tomar decisiones y no nadar de muertito. A mí me gusta hacer cosas. Tenemos la calidad moral para alzar la voz. El compromiso es trabajar todos los días para hacer más grande a Sinaloa”, aseveró.

Sobre el grupo de candidatos que está formando MC en la búsqueda de ganar elecciones municipales y diputaciones, Torres Félix aseguró que en ellos encontrarán personas trabajadoras y que entregan buenos resultados, como el caso de Elizabeth Montoya, candidata a la alcaldía de Culiacán.

“Vemos que traemos un crecimiento muy importante en todos los municipios. En Mazatlán con Martín Heredia, Ahome con Miguel Ángel Camacho, tenemos muy buenos candidatos en Navolato con Aarón Aldana, en Culiacán con Eli Montoya. Nosotros vamos a transformar Sinaloa, vamos a representar a los intereses de la gente", finalizó.

