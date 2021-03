Arrancan campañas por la gubernatura de Sonora con discursos promujer

Pronunciamientos a favor de las mujeres prevalecieron este viernes en el arranque oficial de campaña por la gubernatura de Sonora, donde solo hay una mujer compitiendo por el máximo cargo político de la entidad.

En punto de las 00:00 horas, los equipos de comunicación de los principales contendientes liberaron a través de redes sociales mensajes en video para dar inicio a la contienda que deberá durar 90 días, según lo marca la ley en la materia.

Luego, en el transcurso de la mañana, las reuniones privilegiaron el encuentro con grupos de mujeres simpatizantes de los tres candidatos punteros.

Alfonso Durazo Montaño, candidato común de la coalición 'Juntos Haremos Historia en Sonora' (Morena, PT, PVEM y Panal), se comprometió a pagar la deuda de discriminación e injusticia contra las mujeres, colocando la igualdad de género como eje rector del nuevo gobierno para erradicar todas las formas de discriminación y violencia.

Durante su evento de arranque en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en el corazón de Hermosillo, el abanderado morenista prometió que su gabinete será mitad hombres y mitad mujeres, y propuso impulsar la Alerta Rosa para localizar de manera inmediata a las mujeres desaparecidas.

En Navojoa, al sur de Sonora, Ernesto Gándara Camou, candidato de la 'Alianza Va por Sonora' (PRI, PAN, PRD), prometió que impulsará una reforma de ley para que todo el que aspire a un cargo público no deberá tener antecedentes de violencia contra las mujeres.

Gándara Camou presentó su Carta de No Violencia Hacia la Mujer, además de su Declaración Patrimonial, Declaración de Intereses, Declaración Fiscal, acompañado con un examen toxicológico, Carta de No Antecedentes Penales y No Daño Patrimonial al Gobierno, lo que llamó su '7 de 7'.

Ricardo Bours Castelo, abanderado de Movimiento Ciudadano, sostuvo en la capital de Sonora un encuentro con mujeres, donde escuchó sus demandas y propuestas.

Bours Castelo señaló que es momento de replantear valores y creencias caducas entre los hombres, y por ello el objetivo del evento es escuchar y aprender cómo los sonorenses pueden construir juntos la igualdad, para tener una sociedad más justa, incluyente y equitativa.

Rosario Robles Robles, candidata del partido Fuerza por México, envió un breve video a la media noche donde habló de un cambio en materia de seguridad, trabajo, salud y bienestar.

“Pasemos del rojo de la inseguridad al rosa de la tranquilidad y la armonía, yo soy Rosario Robles Robles, de Fuerza por México, y te invito a luchar por un futuro mejor, porque nos merecemos, te mereces un Sonora con bienestar, te mereces un Sonora con salud”, dijo la única mujer en la contienda.

Cuahutémoc Galindo, candidato de la Redes Sociales Progresistas, ofreció una rueda de prensa por la mañana desde el Centro de Guaymas, donde por la tarde tendrá su arranque formal de campaña.

También Carlos Ernesto Zatarain arranca campaña esta tarde en Guaymas, Sonora.

Te recomendamos:

Morena viola disposiciones del INE en Colima; Lorenzo Córdova advierte nueva sanción

Sí, hoy arrancan las campañas electorales 2021 y aquí te decimos tooodo lo que se elegirá