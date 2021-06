¿Estarás fuera de tu domicilio el día de las elecciones 2021? Ubica tu casilla especial

El 6 de junio más de 93 millones de mexicanos elegirán a sus representantes en las urnas. Para las personas que no se encontrarán en sus domicilios el domingo, el Instituto Nacional Electoral (INE) creó 1,000 casillas especiales.

Como no habrá una lista nominal de electores en esas casillas, los funcionarios revisarán que la credencial no esté marcada por haber ejercido el voto en 2021, que no esté suspendida y no tenga reporte de robo.

Localiza tu casilla especial aquí.

- Una vez dentro, selecciona la entidad del país donde te encuentras actualmente.

- Selecciona la opción ‘casilla especial’.

- Escoge la opción más cercana a tu ubicación.

- Después el sistema mostrará la ubicación exacta de tu casilla especial, la sección y el distrito al que pertenece.

No olvides respetar la sana distancia, usar gel antibacterial, careta y cubrebocas.