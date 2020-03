¿Qué significa ser un portador de coronavirus?

Hasta este martes, la Secretaría de Salud ha confirmado cinco casos de coronavirus en México: dos en Ciudad de México (uno ya fue dado de alta), uno en Coahuila, uno en Sinaloa y otro más en Chiapas.

En tanto, en el Estado de México un paciente se mantiene como portador de COVID-19.

Pero, ¿qué significa ser portador?

Según el Diccionario de Epidemiología Last, en enfermedades infecciosas un portador es una persona o animal -aparentemente sano- que no presenta enfermedad clínica aparente pero alberga ese agente infeccioso. Sin embargo, no necesariamente es transmisor de ese virus a otro ser vivo.

El estado de portador puede ocurrir en un individuo con una infección inaparente, que se conoce como portador sano o asintomático, o bien durante los periodos de incubación, convalecencia o posconvalecencia en un individuo con una enfermedad clínicamente reconocible.

Para la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, coordinadora del Diplomado de Epidemiología del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), un portador es aquella persona que tiene el virus pero no desarrolla la enfermedad.

"Si se toma a una persona una muestra que no tiene molestias ni ningún síntoma pero resulta positiva, puede ser que el virus pasó por su organismo pero no le ocasionó mayor daño. La única manera de saber que está infectado es con el tiempo", explicó De la Rosa Zamboni.

En el caso del coronavirus -dice la especialista- se tiene que pasar por un periodo de cinco a siete días y un máximo de 14 para que se desarrolle el coronavirus en personas asintomáticas.

"Eso sucede con todos los virus respiratorios como la gripe o la influenza. En un 92 por ciento de los caso los síntomas del coronavirus son leves, como una simple gripa; de hecho, así han sido los casos en México" , afirma la doctora.

"Hasta ahora no se ha demostrado que una persona asintomática pueda infectar a otras personas. En un estudio se dijo que sí y en otro se rebatió. Hasta ahora no se ha demostrado que así sea", señala la experta.

Hasta donde se sabe -dice- la diferencia se debe a factores del huésped que resisten a la infección o bien sucumben a la misma.

¿Por qué no afecta a ciertos organismos?

"Depende de varios factores. En el caso del coronavirus, una persona con problemas cardiovasculares o con más de 60 años es más probable que se enferme de manera grave. Pero también depende de la cantidad de virus que sea inoculado. También depende del momento (buenas defensas) de cada persona", explicó De la Rosa Zamboni.

La especialista reiteró la importancia de estar informados sobre las acciones básicas para reforzar la prevención. Si una persona tiene manifestaciones como gripe o tos, es la que debe utilizar cubrebocas.

“Detener la transmisión de humano a humano depende de cada uno de nosotros. Si hay un caso que alguien haya viajado recientemente (al extranjero) y tiene síntomas como mocos, falta de aire o fiebre, lo primero que debe hacer es usar cubrebocas. Si los síntomas son severos deberá acudir de inmediato a un hospital", explicó.

La doctora De la Rosa dijo si cada uno de los 120 millones de mexicanos seguimos las indicaciones al pie de la letra, seguramente esto quedará en el primer escenario, que es el de la importación.

“El virus puede seguir por un periodo de tiempo en la persona (contagiada). En general, cuando ya no tiene los síntomas se cree confiablemente que el portador ya no puede contagiar", finalizó.