¿Qué significa 'pacto patriarcal' y por qué mujeres piden a AMLO que lo rompa?

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que la propuesta de 'Romper el pacto' no aplica para su Gobierno, luego de diversas protestas de cientos de mujeres, tanto en redes sociales como en las calles, para que el mandatario retire su apoyo a Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, quien tiene denuncias por abuso sexual.

López Obrador comentó que desconocía el significado del concepto 'pacto patriarcal' y que fue su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, quien recientemente se lo explicó.

¿Sabes qué significa el concepto 'pacto patriarcal' y por qué las mexicanas han pedido al presidente que lo rompa ante el caso de Félix Salgado?

Primero hay que comprender qué es el patriarcado.

En su libro La creación del patriarcado, Gerda Lerner hace un análisis histórico del surgimiento de este concepto. Para ella, el patriarcado puede comprender como "la relación entre un grupo dominante, al que se considera superior, y un grupo subordinado, al que se le considera inferior, en la que la dominación queda mitigada por las obligaciones mutuas y los deberes recíprocos. El dominado cambia sumisión por protección, trabajo no remunerado por manutención".

La base del patriarcado es el paternalismo bajo un contrato de intercambio que no está por escrito, pero existe, y consiste en intercambiar el soporte económico y la protección que da un varón a cambio de la subordinación en aspectos como el sexual y el de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres.

Para Lerner, la hegemonía masculina ha dominado un sistema de símbolos a través de la historia. Por ejemplo, el que se considere que el concepto "hombre" incluye a las mujeres al hablar de la representación de la humanidad, los hombres cometen un error conceptual:

"Mientras los hombres crean que sus experiencias, su punto de vista y sus ideas representan toda la experiencia y todo el pensamiento humanos, no sólo serán incapaces de definir correctamente lo abstracto, sino que no podrán ver la realidad tal y como es".

Entonces, ¿qué es el pacto patriarcal?

Para la autora Celia Amorós, existe un sistema de dominación patriarcal basado en prácticas y representaciones simbólicas. Las prácticas, por ejemplo, producen una situación de inferiorización y subordinación de las mujeres, donde ellas son objeto de los pactos simbólicos de los hombres. Por ello, el patriarcado es un sistema de pactos interclasistas entre varones. En este, el poder se ejerce entre los iguales (los hombres).

El Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas ha expuesto en días recientes que este pacto, desde la teórica de las masculinidades, es la constitución del patriarcado moderno donde los varones pactan el poder "como hermanos".

"El pacto patriarcal se refiere a la identificación masculina con otros hombres por ser hombres", indican.

Así, el pacto hace referencia al "silencio cómplice" que se sostiene dentro de las llamadas 'manadas de hombres', explica Nicko Nogués, director del Instituto DMAH / #demachosaHOMBRES.

"Seguir sosteniendo estos estereotipos de género, incrementando y potenciando estas violencias discriminaciones, agresiones, encubierta en este mandato de masculinidad", señala.

Para Rebeca Solmit, la violencia vivida por las mujeres está construida sobre el sufrimiento que ellas viven y la invitación a vivir esta situación en silencio, el cual considera un mandato patriarcal.

Estas vivencias violentas de las mujeres son rechazas pues son voces que avergüenzan a una sociedad que no quiere saber, de acuerdo con la escritora Nuria Varela. "Ese pacto de silencio forjado sobre el miedo de ellas, la violencia de ellos, y la indiferencia de la mayoría, había conseguido normalizar la tortura cotidiana que soportan miles de mujeres", dice en su libro Cansadas.

Esta invitación al silencio de la que habla Solmit, puntualiza Varela, encuentra refugio en lo que denomina "cultura del simulacro" y en la "nueva misoginia".

La cultura del simulacro, destaca Varela, es aquella en la que vivimos bajo un velo de la igualdad en el que, en teoría, hombres y mujeres tienen los mismos derechos y viven en las mismas realidades, pero esta creencia es posible precisamente por el silencio.

Romper el pacto

El grupo Re/Masculino: Nuevas Masculinidades, que es un espacio de reflexión, sostiene entonces que romper el pacto es dejar de justificar las violencias de otros hombres, no hacerse "de la vista gorda" ante el acoso de sus iguales a las mujeres, y no guardar silencio ante los delitos cometidos por otros hombres.

En esta línea es que Hervey Spinoza, Coordinador de Comunicación de Mandkind Project México, comenta: "esto de ‘el violador eres tú’ para los hombres es super agresivo, pero yo digo escucha la letra, escucha lo que están denunciando ellas y si tú te callas formas parte de eso, en alguna medida el violador eres tú, cuando te callas, lo aceptas, volteas a otro lado ".

Así que la única forma, refiere, que los hombres tenemos para irnos saliendo poco a poco de ahí (el mandato patriarcal) es de "manera colectiva, creando grupos de trabajo, estos espacios de seguridad, sin ser juzgado, sabiendo que voy a poder contar con otro hombre ahí".

Al hackear el mandato patriarcal, cada hombre ya no puede quedarse callado, tan básico como eso. "Decirle a tu grupo de amigos ‘esto no hace gracia’(...) convertirte en un elemento incómodo para tu grupo de amigos, empezar a invitarles a reflexionar sobre eso, es lo más transgresor que podemos hacer hoy en día", apunta Nogués.

"Tu valentía la puedes demostrar siendo ese elemento disuasorio dentro de tu propio grupo", agrega.

¿Qué ha dicho AMLO sobre Félix Salgado y el pacto?

Ante las acusaciones que enfrenta Félix Salgado por violación, así como las protestas de mujeres en distintos puntos del país para que retire su apoyo al candidato de Morena, partido que también lo llevó al poder, el presidente López Obrador ha explicado que si bien las acusaciones son fuertes, se han convertido en "linchamiento político" producto de la temporada electoral.

Este jueves, el mandatario federal aseguró que no es necesario romper ningún pacto, pues él respeta a las mujeres y a todos los seres humanos.

Además, admitió que desconocía el término "pacto patriarcal", y que se enteró de él recientemente, tras la protesta "Presidente, Rompa el pacto" al que se sumaron mujeres en redes sociales.

"Ahora con la simulación del feminismo empiezo a escuchar 'Rompe el pacto'. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa (la escritora Beatriz Gutiérrez Müller) me dijo. Le digo: 'oye, ¿qué es esto de Rompe el pacto?' Y ya me dijo: 'Rompe el pacto patriarcal o sea deja de estar apoyando a los hombres'", explicó.

También añadió que él ya rompió con el pacto, en referencia al llamado 'Pacto por México', un acuerdo negociado entre el PRI, PAN y PRD durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como el "pacto de silencio" entre quienes desaparecieron a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

Con información de Imelda Vera*

