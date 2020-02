Hoy se entregan los premios Oscar... ¿sabías que la ONU tiene uno?

Los premios Oscar se entregan este domingo y, como cada año, se dan a conocer datos curiosos sobre los contendientes de esta edición.

Sin embargo, estos galardones no solo se entregan a directores renombrados y casas productoras famosas; también hay algunas agrupaciones que han recibido este premio, una de ellas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Si te quedaste 'con el ojo cuadrado', te contamos más sobre ese Oscar.

Érase una vez a finales de la década de 1940...

Cuando el cineasta estadounidense Leo Seltzer dirigió el cortometraje documental Primeros Pasos, el cual fue producido por las Naciones Unidas.

El trabajo audiovisual, que fue filmado en un campamento de verano en Nueva York, muestra a niños que resultaron afectados física y psicológicamente por enfermedades, crímenes y conflictos bélicos.

Todas las terapias para los menores eran dirigidas por el médico H. Purushottam, quien utilizó diversas técnicas para que sus pacientes mejoraran.

"En esta película, un niño discapacitado aprende a caminar. Primero se mueve, luego se levanta y finalmente da sus primeros pasos. Se enfatizan las técnicas modernas de fisioterapia y la necesidad de ayudar al desarrollo integral del menor: las emociones, la mente y el cuerpo. Los trabajadores calificados no solo ofrecen masajes y terapia, sino también amor y comprensión", detalla la ONU en su sitio web.

Este documental, cuya duración es de diez minutos y fue narrado por Winston O'Keefe, fue estrenado en 1947 y distribuido por la National Film Board de Canadá.

And the Oscar goes to...

Llegó 1948 y, con él, la vigésima entrega de los Premios Oscar. Primeros pasos formaba parte de los nominados, en la categoría de Mejor cortometraje documental.

Competía contra Passport to Nowhere, de Frederic Ullman Jr., y School in the Mailbox, de Australian News & Information Bureau.

Sin embargo, el trabajo de Seltzer y la ONU se 'coronó' con la estatuilla dorada, misma que, hasta la fecha, se encuentra en las oficinas centrales de la organización, en Nueva York.

Si quieres ver este breve trabajo en el marco de los Oscar, aquí te lo dejamos.

Con información de la ONU y sitio web de los Oscar