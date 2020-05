Denuncian que pacientes con COVID-19 en Edomex están en riesgo por falta de especialistas

Médicos de hospitales COVID-19 del Estado de México denunciaron este viernes que la falta de especialistas en enfermedades respiratorias ponen en riesgo de muerte de pacientes.

Personal médico del Hospital General de la Zona 53 de los Reyes la Paz exigió al Director General del IMSS, Zoé Robledo, que haga cumplir los 'Lineamientos para reconversión hospitalaria”, en los nosocomios COVID, porque "ante la falta de especialistas", los directivos están faltando a su responsabilidad y ética profesional".

Esta situación -denunciaron doctores y enfermeros- los obliga a "cubrir la deficiencia de personal con médicos que no se especializaron en enfermedades respiratorias e infecciosas".

Al no cumplir con los lineamientos que estableció el IMSS, "ponen en riesgo a los pacientes por no recibir la atención adecuada y al personal médico lo exponen a contagiarse, porque no son especialistas para atender pandemias, sumado a ello el inadecuado equipo de protección que les otorgan, como está ocurriendo en el IMSS de los Reyes la Paz, con alrededor de una decena de contagios entre los profesionales de la salud".

El personal -que omitió sus nombres por temor a represalias del director del hospital- expuso que ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, el IMSS estableció sus lineamientos, en los que propuso a médicos líderes, es decir los que estarán como responsables de los pacientes infectados, que deben ser doctores en medicina interna, urgencias, neumología, infectología y terapia intensiva, y como equipo de soporte otros tres médicos, más equipo de enfermería".

Sin embargo, "por la falta de especialistas en enfermedades respiratorias, están colocando como líderes médicos a ortopedistas, pediatras, ginecólogos, cirujanos, urólogos y angiólogos, entre otros" .

Los denunciantes señalaron que es una irresponsabilidad, ya que la mayoría de los pacientes con coronavirus presentan cuadros de diabetes, hipertensión y obesidad, y los especialistas en enfermedades respiratorias deben decidir el procedimiento indicado.

"Es claro que en el Hospital General de Zona 53 de Los Reyes la Paz en el Estado de México hay desabasto de médicos especialistas que estén como responsables de los contagiados de COVID-19, principalmente los fines de semana, cuando solo se cuenta con dos doctores de medicina interna, para atender a más de 150 pacientes que están internados en la torre de hospitalización".

Lo anterior -dijeron- viola los 'Lineamientos para reconversión hospitalaria', en el que se estableció que "los especialistas de la salud deben de atender a 24 camas por turno y un máximo de ocho pacientes".

Esta problemática se da en varias clínicas y hospitales del Estado de México, por lo que su demanda se dirigió al gobernador del estado, Alfredo del Mazo, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Director General del IMSS, Zoé Robledo, así como al director de citado nosocomio, Arturo González Aguiñaga.

Citaron que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se contratarían en el mes de abril a 6 mil 600 médicos y 12 mil 300 enfermeras, e incluso el Gobierno federal informó del reclutamiento de médicos militares.

Por ello, pidieron la intervención de los titulares de Salud para que asignen médicos especialistas en enfermedades respiratorias en el Hospital de los Reyes la Paz ante la saturación de pacientes, a fin de reforzar la atención médica, ya que, de acuerdo con datos oficiales, la zona oriente del Estado de México es la que registra el mayor número de contagios.