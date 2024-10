Todo lo que debes saber de la nueva tarjeta Movimex, para viajar en Mexibús y Mexicable

El Gobierno de Estado de México lanzó la Tarjeta Movimex, que es una herramienta de movilidad, que permitirá usar servicios de transporte público de una manera más eficiente y fácil.

Por ejemplo, permitirá transbordar a las personas entre el Mexibús y el Mexicable, sin pagar costos adicionales.

En redes sociales, la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, publicó que la tarjeta Movimex estará disponible en todas las estaciones del Mexibús y el Mexicable.

‘’A partir de hoy, podrás adquirir tu nueva tarjeta de movilidad en las estaciones de Mexicable y Mexibús. Ahora será más fácil tu transbordo gratis y el beneficio de gratuidad si eres adulto mayor, persona con discapacidad o tienes menores de cinco años’', detalló Gómez.

La Tarjeta Movimex tiene un costo de $10 pesos. Si te peguntas que pasará con las tarjetas anteriores, estas no perderán vigencia y podrás seguir usándolas en los sistemas de transporte del Edomex.

Además, la nueva tarjeta podrá ser recargada en la Plataforma de Mercado Pago y con tarjetas bancarias. También podrás usar el Metro, Metrobús y Cablebús.

¿Cuál es el nuevo requisito para obtener la licencia de conducir en el Edomex?

Las autoridades mexiquenses informaron que para solicitar la licencia para conducir, deberás presentar tu Clave Única de Registro de Población (CURP). La Secretaría de Movilidad destacó que se tiene como objetivo mejorar la seguridad en los procesos, así como agilizar los trámites.

La CURP permitirá validar automáticamente los datos de las personas, con lo que se evitará errores en la captura de la información.

¿Cómo tramitar tu licencia para conducir en el Edomex?

Lo primero que debes saber es que en la entidad las licencias de conducir se dividen en dos ramas: servicio particular y servicio público.

Para el servicio particular existen cuatro tipos de licencias: la ‘tipo A’ para automovilistas, ‘tipo B’ para motocicletas, ‘tipo C’ para chofer de servicio particular y ‘tipo D’ para menores de 15 hasta 18 años.

Para comenzar el trámite, deberás agendar una cita en los módulos de atención y realizar el pago correspondiente. También deberás presentar y aprobar un sencillo examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito. Si lo repruebas, no podrás obtener el documento y no habrá devolución del monto pagado previamente

Loss documentos que deberás reunir para solicitar tu licencia para conducir en el Edomex son: