Llegar al AIFA será más caro: Esto sabemos del cobro de caseta del Circuito Exterior Mexiquense

Un nuevo inconveniente surgió este mes para quienes desean llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México, pues ahora habrá que contemplar el pago de una caseta del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) que antes era gratuita.

Se trata de la caseta de cobro ubicada como T5- Tultitlán, la cual forma parte del distribuidor vial Santa Inés, que desde el pasado 30 de abril comenzó a tener un costo, y que lleva directamente del CEM al AIFA.

La empresa Aleatica, a través de las redes sociales del Circuito Exterior Mexiquense, dio a conocer el inicio de la etapa de cobro de dicha caseta, aunque no se explicaron los motivos. La noticia no fue bien recibida por los usuarios, quienes en la misma publicación reclamaron que se haga de pago, pues, argumenta, es una zona caótica de tránsito, por lo cual no vale la pena pagar.

El recorrido consta de 10.3 kilómetros y los costos van de los 46 a los 525 pesos: De estos, para las motocicletas son 46 pesos, auto particular en 92 pesos; los autobuses deberán costear 211 pesos, mientras que los camiones de 2 a 4 ejes será de 211 pesos, y aquellos con más de 7 ejes será de 525 pesos.

Tren del AIFA a Buenavista: ¿Cuándo abrirá?

El pasado jueves 2 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Tren Suburbano, en su extensión que llegará al AIFA, desde la terminal de Buenavista, quedará listo para julio o agosto, antes de que termine su sexenio.

En su conferencia matutina diaria desde Palacio Nacional, el titular Ejecutivo destacó que el AIFA alcanzó su punto de equilibrio financiero y reconoció que el AIFA ya es el aeropuerto que maneja más carga en todo el país y destacó que este trayecto del complejo aeroportuario a la estación Buenavista será de solo 40 minutos.

La ruta total del Tren Suburbano será de 42 kilómetros hasta el aeropuerto de Santa Lucía, 23 de estos serán del ramal que saldrá desde Lechería.

“Estuvimos en el tren del AIFA a Lechería para poder comunicar desde Buenavista hasta el AIFA en 40 minutos eso va ayudar mucho. Ya el AIFA es el aeropuerto que maneja más carga en todo el país y esta creciendo cada vez más el número de vuelos y pasajeros, ya llegó al punto de equilibrio, la carga es muy importante”, dijo.