¿Intervenir o solo ver? Así se debe actuar para ayudar en accidentes graves; la Cruz Roja explica

Un trágico accidente carretero dejó cinco personas muertas, el pasado domingo 18 de febrero, en la carretera federal Playa Venturas - Tulum, en Quintana Roo, y en redes sociales se ha criticado a la persona que grabó el video que se viralizó.

El debate se generó porque la persona que graba no interviene para intentar ayudar a los lesionados, quienes quedaron prensados entre los fierros retorcidos del vehículo; sin embargo, argumenta que “¡no podemos tocar!, ¡no puedes tocar!”.

Acerca de cómo actuar al ser testigo de algún accidente de cualquier índole y gravedad, Mario Vázquez de la Torre, presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca, señala que en cualquier incidente en el que haya personas heridas, y que incluso esté en riesgo la vida, si no se cuenta con los conocimientos en primeros auxilios para ayudar es mejor no intervenir y llamar a los servicios de emergencia, ya que “en lugar de ayudar va a empeorar las cosas”.

Si en un accidente carretero, por ejemplo, en el que hay víctimas, ya sea prensadas o que yacen en el suelo, lo que se recomienda es no moverlas o tratar de auxiliarlas si no se tienen los conocimientos básicos de primeros auxilios, de lo contrario podría agravarse su estado de salud.

“Yo no puedo decir si estuvo bien que grabara o no, lo único que me queda claro es que, si no se tiene el conocimiento, no tienen por qué atender a las personas. Llamar a los servicios de emergencia y los servicios de emergencia tendrán que estar cercanos para responder, pero lo primero que se tiene que hacer es activar los servicios de emergencia especializados para que puedan llegar al lugar”, puntualizó el paramédico.

Si en ese accidente, en el que presuntamente se conjuntó el asfalto mojado con el exceso de velocidad por parte de quien manejaba la camioneta particular que se estrelló contra la que transportaba a los extranjeros, hubiese estado presente una persona con conocimientos de primeros auxilios, lo primero que habría hecho es, “poder identificar la gravedad de las lesiones de una persona y saber si, efectivamente, está en riesgo su vida o no, asegurarse que pueda respirar, asegurarse la manera en que se le va a movilizar no va a agravar sus lesiones”, agregó Mario Vázquez de la Torre.

Foto: Cruz Roja Toluca.

Señala el paramédico de la Benemérita institución destacamentada en Toluca que muy poca gente se interesa en capacitarse para ser primer respondiente ante cualquier eventualidad que, incluso, puede presentarse en casa.

“En primer lugar, van a poder identificar una emergencia real y la gravedad de las lesiones de una persona, pero además también van a poder saber cómo atenderlos, cómo acercarse y cómo mejorarle la posibilidad de sobrevida a estas personas, la capacitación es fundamental.

“Todos nosotros tendríamos la obligación, como ciudadanos, de estar preparados en primeros auxilios, no solamente para ayudar a terceras personas, sino incluso a nuestra familia cercana, a nuestro círculo familiar primario y a nosotros mismos incluso”, acentuó el paramédico.

Cursos en la Cruz Roja

En la delegación Toluca, el curso de capacitación en primeros auxilios que consta de ocho horas tiene un costo de recuperación de entre mil y 700 pesos. Esto incluye una certificación válida ante la Secretaría del Trabajo y tiene valor curricular.