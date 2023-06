Bloqueo en la México-Toluca: Comuneros exigen atención contra tala clandestina de bosques

Ejidatarios y comuneros bloquean este lunes la carretera México-Toluca en ambos sentidos, a la altura de la Alcaldía Cuajimalpa, para exigir al gobierno federal detener la tala clandestina del Gran Bosque de Agua que se ubica en los municipios mexiquenses de Xalatlaco y Ocuilan, y en una zona de la Ciudad de México.

También se encuentran cerrados los accesos del Parque La Marquesa y la autopista de cuota a la altura del kilómetro 25 en La Venta, donde señalaron que la devastación de la zona boscosa se lleva a cabo todos los días, a pesar de las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Argumentaron que realizan la manifestación porque no obtienen respuesta a sus demandas de atención y solución al problema de tala ilegal, y se castigue a los responsables: “No vamos a claudicar en nuestra lucha, porque no es posible que las áreas protegidas como La Marquesa y las Lagunas de Zempoala se estén convirtiendo en un desierto por la tala clandestina”.

Los productores del campo, originarios de la entidad mexiquense y de la capital del país, afirmaron que desde el 2020 el Presidente Andrés Manuel López Obrador conoce el problema, cuando se llevó a cabo el encuentro con pueblos indígenas en Texcoco, por lo que pidieron su inmediata intervención.

Agregaron que durante la conferencia matutina del pasado 25 de abril, López Obrador se comprometió a recibir a representantes de la comunidad de San Juan Atzingo y llevar a cabo operativos contra la tala ilegal.

“El 25 de abril de 2023 el presidente instruyó al titular de Semarnat para que llevara un operativo contra la tala clandestina; sin embargo esto no se cumplió y no se realizan operativos, por ello la 4T no ha llegado a los bosques porque continúa el derribo de árboles a plena luz de día, con toda impunidad”, lamentaron.

Tras advertir que no liberarán la vialidad hasta que su demanda sea atendida, los ejidatarios y comuneros de los pueblos originarios Tlahuica, Otomi y Mazahua, y provenientes de las comunidades de Tepexoyuca, Santa Cruz, San Juan Atzingo, Acopilco, reiteraron su petición de proteger al bosque y evitar el desabasto de agua.

“Pedimos justicia para nuestros bosques, ya basta de la tala clandestina, el gobierno no nos hace caso. Es un bosque que da agua a la Ciudad de México, a Toluca, queremos una solución”, apuntaron.

También solicitaron a la candidata Delfina Gómez Álvarez, quien este domingo 4 de junio ganó las elecciones al gobierno de Estado de México (a falta de que lo hagan oficial), atienda el tema junto con el Presidente, “porque en sus promesas de campaña dijo que combatiría la tala clandestina en los bosques de agua, y revisaría los permisos que fueron entregados por el actual gobierno estatal.

El bloqueo, que comenzó antes del mediodía, provoca un fuerte congestionamiento vial y asentamientos vehiculares de varios kilómetros, lo que ha provocado que miles de personas no pudieron llegar a sus centros de trabajo y estudio.