Discriminación y olvido, las deudas pendientes en el Estado de México con la población indígena

En el Estado de México se contabilizan, según el Censo de Población y Vivienda 2020, a 417 mil 603 personas hablantes de lenguas indígenas, entre ellas Mazahua, Otomí, Nahua, Matlazinca y Tlahuica, siendo estos dos últimos pueblos originarios los que prácticamente han desaparecido al tener solo hablantes en Temascaltepec y Ocuilan, respectivamente.

Los indígenas mexiquenses, al igual que los afromexiquenses, son víctimas de discriminación en las grandes ciudades y vulnerables en sus costumbres, instituciones y cultura, además, tienen poco acceso a la educación y empleo, mientras que muchos niños indígenas no cuentan siquiera con acta de nacimiento para iniciar sus estudios, explica Florentino Ramírez García, quien encabeza una comunidad migrante de hasta 18 mil personas en la parte alta del municipio de Los Reyes La Paz.

Detalló que, quienes habitan la región migrante que él representa son tzeltales, de Chiapas, mazatecos, oriundos de Oaxaca, zapotecos, de Guerrero, Puebla y Veracruz, mixtecos, de Guerrero, Puebla y Oaxaca, tlapanecos, originarios del sur de Guerrero y náhuatl, del Estado de México y Veracruz.

Puntualizó que la mayoría de mujeres de la comunidad que él representa son explotadas laboralmente, pues a cambio de sus jornadas de trabajo solo reciben algo de comida y un lugar donde dormir, principalmente las originarias de Chiapas.

“Hemos sido discriminados por nuestra vestimenta y nuestra lengua, en Los Reyes La Paz no nos atienden los servidores públicos, nos discriminan y yo estoy para asesorar y atender a mis hermanos indígenas migrantes en problemas familiares, problemas de empleo, problemas de educación y ahorita tenemos el problema de que los niños no pueden estudiar porque no tienen una acta de nacimiento”, refirió el hablante tlapaneco, originario de la montaña de Guerrero que colinda con Oaxaca.

Ciudad de México, la opción de trabajo para los indígenas

La región de La Paz, dijo, solo sirve a sus hermanos para dormir, pues todos trabajan principalmente en la capital del país como comerciantes.

“Pero lo más triste es encontrar a mis hermanas indígenas de Chiapas trabajando por un taco, por un espacio para dormir, no tienen un sueldo. Tenemos problemas para hablar el español, por eso somos discriminados, por eso no nos atienden, porque no hablamos bien el español”, acusa.

En el citado municipio del Edomex, los migrantes indígenas dan talleres en náhuatl en escuelas primarias o secundarias.

Patricia Martínez Francisco, originaria de La Pagua Chicontepec, Veracruz, expresó que lo más complicado para ella es encontrar trabajo para mantener a su familia, “se complica más por la discriminación que hay, porque si salgo a la calle así con mi vestimenta sería objeto de burlas, señalamientos y discriminación. Actualmente en el tianguis vendo ropa de bebé para sacar adelante a la familia”.

Las personas indígenas tienen que abandonar sus lugares de origen para buscar trabajos en las grandes ciudades, donde son discriminadas. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Justicia para los indígenas en el Estado de México.

En marzo pasado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), inauguró una Sala de Asuntos Indígenas, en la que el Magistrado Hernán Mejía López y cuatro magistrados más garantizan que no se vulneren los usos y costumbres de los indígenas mexiquenses y afromexiquenses, ni tampoco que haya intromisiones en su vida interna.

“Y que no nada más ocupemos un atuendo, que realmente seamos atendidos”, sostuvo Claudio Romero González, otomí originario del poblado de San Cristóbal Huichochitlán, en Toluca.

Pueblos indígenas en el Estado de México.

Mazahua

Es el pueblo indígena más numeroso asentado en 13 municipios como:

Almoloya de Juárez.

Atlacomulco.

Donato Guerra.

El Oro

Ixtapan del Oro

Ixtlahuaca

Jocotitlán

San Felipe del Progreso

San José del Rincón

Temascalcingo

Valle de Bravo

San José Villa de Allende

Villa Victoria.

Otomí

Tiene presencia en:

Aculco.

Acambay.

Timilpan.

Morelos.

Villa del Carbón

Jiquipilco.

Temoaya.

Xonacatlán.

Zinacantepec.

Náhuatl

Hay asentamientos en:

Temascaltepec.

Sultepec.

Tejupilco.

Malinalco.

Joquicingo.

Amecameca.

Santiago Tianguistenco

Tenango del Valle.

Xalatlaco.

Capulhuac.

Texcoco.

Matlazinca

Este pueblo indígena casi ha desaparecido en el Estado de México, pues solo hay gente originaria en el poblado de San Francisco Oxtotilpan, en Temascaltepec.

Tlahuica

También está en riesgo pues únicamente hay gente en poblados como Ahuatenco, San Juan Atzingo, Santa Ana, Lomas de Teocalcingo, Santa Lucía, colonia Gustavo Baz, San José Totoc y Santa María Nativitas, en el municipio de Ocuilan.