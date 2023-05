Intensifica PVEM Edomex estrategia para fortalecer campaña De Delfina Gómez

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México ha desplegado recientemente una estrategia con mayor presencia mediática, informando de manera semanal adhesiones de personajes locales de peso político que podrían aportar y fortalecer sustancialmente a la campaña de la candidata a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, con alrededor de 600 mil votos para el próximo cuatro de junio.

Un ejemplo, es la reciente suma de Vanessa Linares Zetina que representó un duro golpe al Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya que fungía hasta el pasado lunes, - fecha que se sumó al Verde-, como Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de este instituto político, además de tener ahí mismo una trayectoria de más de 20 años.

En palabras de Couttolenc Buentello, Linares Zetina representó una de las grandes líderes en la historia del Sol Azteca y con lo cual se le dio “el tiro de gracia”.

Otras sumas que ha hecho el Partido Verde son las de Carolina García Aguilar, ex diputada federal de Coacalco y Ana Bertha Garay Casillas, Síndico municipal de Coyotepec; la de Everardo Pedro Vargas Reyes e Hilario Casas Jiménez, ex Presidentes Municipales de Tepotzotlán y de Teoloyucan, respectivamente y Serafín Gutiérrez Morales, dos veces ex Presidente Municipal de Xonacatlán, entre otros.

Con estas acciones, su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc ha mostrado buen oficio político pues no solo despliega una agenda alterna en favor de la campaña de la Cuarta Transformación, quien ha declarado aportaría 200 mil votos adicionales a los 400 mil que comprometieron de inicio, además endurece su propia estructura.