Horacio Duarte presume: Con 20 puntos de ventaja, Delfina Gómez no teme al debate

Con 20 puntos de diferencia, la maestra Delfina no tiene miedo al debate con la priista Alejandra del Moral, afirmó Horacio Duarte Olivares, coordinador de la campaña de Delfina Gómez Álvarez, candidata de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por los partidos Morena, PVEM y PT.

Aclaró que la solicitud para que el debate organizado por el IEEM se aplazara una semana se debe a un tema estrictamente de agenda.

Tras señalar que las elecciones se ganan con votos, advirtió que con mentiras la oposición quiere convertir sus derrotas en triunfos: “Históricamente los debates no han modificado los resultados de las elecciones”, reiteró

“De acuerdo a las últimas encuestas publicadas en prestigiados medios de circulación nacional, la maestra Delfina Gómez tiene una intención de voto en promedio del 60 por ciento, y una ventaja de 20 puntos sobre Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN, PRD y NA.

“En la encuesta que realizó el periódico El Financiero tenemos a favor el 59 por ciento de intención de voto; Berumen, 60 por ciento de intención de voto y 20 puntos de ventaja; Enkoll también nos da el 59 por ciento y 18 puntos más que la oposición”.

En conferencia de prensa, Horacio Duarte mostró una tabla con los resultados de las últimas encuestas publicadas sobre el proceso electoral en el Estado de México, así como fotografías de bardas con pintas y volantes amenazantes “para desprestigiar a la maestra Delfina Gómez.

“Ante la desventaja en las encuestas, la lógica de sus estrategas es difamar siguiendo el manual de guerra sucia. Lo que no mancha, tizna, piensan, y comenzaron regalando tortillas envueltas en papel con la cara de su candidata, algo que el Tribunal Electoral ya ha declarado como ilegal”, señaló Horacio Duarte.

Denunció que se han detectado 12 páginas o portales en internet dedicados a la guerra sucia en contra de su candidata, pagadas por una empresa llamada The Financial Femme, que ha su vez ha pautado para el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, y ahora lo hace a favor de la candidata del PRI.

El delegado especial de Morena en el Estado de México, Higinio Martínez Miranda, afirmó que no hay ningún miedo a debatir y la maestra lo hará con la otra candidata, pero será en el momento adecuado, cuando se den las condiciones, y advirtió que quien va perdiendo no pone las reglas, sino la persona que va ganando.

Sin embargo, dijo que falta acordar la fecha, moderador, escenario y temas: “No pedimos aplazarlo, no hay un acuerdo en el IEEM todavía, hay un acuerdo de una subcomisión o comisión, pero quien toma las decisiones en el IEEM es el pleno, pero no hay un acuerdo y no estamos pidiendo aplazar nada, estamos planteando una fecha para el 28 de abril, pero no estamos pidiendo aplazar”.

Finalmente, explicó que el jueves 20 de abril, fecha propuesta en el Comité de Debates, “la maestra no podría asistir por muchas razones, como cuestiones de agenda y trabajo, pues no dejarán a la gente por ir al debate...no hay que comer ansias”