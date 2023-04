Elección Edomex 2023: ‘Me verán gobernando con ustedes’, dice Alejandra del Moral

Alejandra del Moral Vela, candidata de la coalición Va por el Estado de México, se comprometió con la militancia y simpatizantes de los partidos que la apoyan, que de ser favorecida con el voto, el próximo 4 de junio “tomará decisiones con el pueblo y para el pueblo”.

“Me verán en los municipios gobernando con ustedes, me verán en el territorio, tomando decisiones juntos”, expresó.

Ante miles de personas congregadas en el municipio de Coacalco, la abanderada del PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza destacó que conoce perfectamente el territorio mexiquense porque “yo soy de aquí y de esta bendita región”.

En su primer evento de este miércoles, reiteró que es una mujer que se hizo a ras de tierra, hecha en el calor de la batalla, por eso les digo que seré una gobernadora de territorio, no de escritorio, no me van a ver en Palacio de Gobierno.

”Somos valientes, nos levantamos temprano a dar lo mejor de nosotros, expuso Del Moral Vela, quien recibió gritos de “Ale gobernadora, Ale gobernadora”.

La candidata de Va por el Estado de México llamó a los mexiquenses a que “no se queden con nada, entreguen todo su esfuerzo y toda su dedicación.

”Ante el llamado de la Patria que tenemos como mexiquenses, les pido que sean activistas, no escatimen esfuerzo alguno, desde nuestras interacciones en redes sociales, un toque de puertas, una reunión, deben pedir el voto”.

Reiteró que esta elección no es de partidos políticos, “esta elección es de Alejandra contra Delfina”.

Subrayó que tiene la capacidad y experiencia para gobernar y este 4 de junio “seremos recordados en la historia de este país cuando los mexiquenses valientes detuvimos la destrucción de México, desde el Estado de México, vamos a ganar juntos el 2023″.

Durante el evento, la regidora de Morena, Eunice Velázquez, anunció que se suma a la campaña de la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, para “apoyar incondicionalmente” a Alejandra Del Moral.

A este encuentro acudieron los dirigentes estatales de los partidos políticos de la coalición: PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Eric Sevilla, Anuar Azar, Agustín Barrera y Mario Cervantes, respectivamente, así como el coordinador de los diputados locales del PRD, Omar Ortega.