¿Y la reforma al sistema de pensiones? ¿Qué pasará con las comisiones de Afores? Esto dice la Amafore

Aunque los tiempos empiezan a ‘apretar’ para la aprobación de la reforma al sistema de pensiones en la Cámara de Diputados, las Afores se mantienen firmes en evitar precios máximos en las comisiones, y están abiertas a que un organismo internacional haga un análisis y determine cuál es la comisión teórica que se debería de cobrar en México por administrar el ahorro de los trabajadores para su retiro.

Así lo determinó Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro para el Retiro (Amafore), quien consideró que sí es posible que se apruebe la propuesta de reforma al sistema de pensiones antes de que concluya el periodo ordinario (el 15 de diciembre), no sin antes hacerle ver al Legislativo que sería un grave error aprobarla con el cambio al Artículo 37 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, en materia de topar comisiones en un promedio aritmético cercano a 0.54 por ciento.

“La propuesta es una transgresión a la Ley Federal de Competencia Económica y, por consecuencia, a los tratados internacionales que protegen la inversión extranjera, sobre todo algunas Afores que tienen capital extranjero y que ponen en riesgo, no solo la parte legal, que es muy relevante, si no ya la dinámica de competencia y funcionamiento del sector y que no ayuda en nada a los trabajadores.

“Además, que la referencia sea solo tres países, que nada se parecen a México e incluso que sea un organismo internacional que haga un análisis y determine cuál es la comisión teórica que se debería de cobrar en México sería más viable, pero no decir que Estados Unidos, Chile y Colombia son iguales a México”, aseveró González.

Durante la conferencia de prensa para la presentación del 'Encuentro Digital Amafore', que se llevará a cabo el 2 de diciembre, el presidente de la Amafore prevé que la industria de Afores se achicaría porque se estiman quiebras o fusiones de administradoras si se aprueba la iniciativa como la mandó el Ejecutivo al Congreso.

“Hay un compromiso de las Afores de seguir bajando las comisiones (actualmente en 0.92 por ciento) a niveles internacionales en el 2024; de hecho ahorita ya empiezan a proponerse los descensos para el 2021 y será una baja importante (en promedio en 0.80 por ciento)”, adelantó el representante de las diez Afores que operan en el país.

No a la simulación

Bernardo González condenó que se haga simulación con el salario de los trabajadores, ya que están robando al trabajador y lo están condenando a montos de pensiones más bajos, por lo que la Amafore ve con buenos ojos que se hagan cambios para erradicar esas prácticas ilegales.

“La intención de la iniciativa outsourcing es la de corregir las malas prácticas que se comenzaron a hacer por parte de los empleadores, por lo que para el ahorro para el retiro es una buena noticia, ya que es bueno que se reporten los datos reales de los trabajadores y tengan acceso a prestaciones sociales”, aseveró el presidente de la Amafore.

Por su parte, González afirmó que pese a que se cumplió con el pronóstico de que alrededor de 1.5 millones de extrabajadores pudieran pedir un retiro parcial por desempleo este año, el monto de 16 mil 471.5 millones de pesos, que han retirado de su cuenta individual en el 2020, representa solo el 0.4 por ciento del total de los activos administrados, por lo que no es una alerta roja.

“El 11 por ciento que se les permite a los extrabajadores sacar de su cuenta Afore por desempleo es un porcentaje razonables que en el tiempo pueden recuperar; no estamos en el caso extremo de Chile o Perú, en donde están descapitalizando sus sistemas de pensiones y el gobierno no tendrá dinero para pagar pensiones en el futuro. Aquí se está actuando de manera responsable”, sentenció el presidente de la Amafore.

El 'Encuentro Digital Amafore' contará con la presencia de Esther Duflo, Premio Nobel de Economía 2019, con el tema “Envejecer sin empobrecer. Ahorrar para nuestro retiro”. También estarán autoridades mexicanas y expertos en inversión en mercados financieros y en ESG.

