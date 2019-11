Violencia, importante factor de riesgo para calificación crediticia de México: Moody’s

La violencia que azota a México se está convirtiendo en un importante riesgo nacional que perjudica la calificación crediticia del país, advirtió la analista soberana de Moody’s para México, Ariane Ortiz-Bollin.

“El incremento de la violencia es un importante factor que pesa sobre la calificación, no es el principal pero tiene muchos canales de transmisión y el primero es el crecimiento”, dijo la analista durante un panel de discusión sobre perspectivas económicas para México, organizado por Americas Society Council of the Americas en Nueva York.

Explicó que si la inseguridad crece significativamente, esto afecta las perspectivas económicas, a las inversiones y el costo de hacer negocios, al mismo tiempo que daña la seguridad de las operaciones de las empresas en el territorio nacional.

“México es un país grande y depende de donde se localice, pero el crecimiento en la violencia que hemos visto está empezando a convertirse en un fenómeno nacional que afecta el crecimiento", indicó. "Esta es una de las razones del porque el crecimiento potencial es relativamente bajo”.

Agregó que el incremento de la inseguridad también afecta a las cuentas fiscales del país, porque si existe este problema tan importante será difícil para el gobierno no gastar dinero en esta situación, y si las presiones se incrementan se podrían ver importantes presiones fiscales.

Ariane Ortiz-Bollin pronosticó un crecimiento económico limitado debido a políticas económicas inconsistentes y mensajes mixtos del gobierno, pero concluyó que deberán mirar hacia 2021 para ver el impacto de las medidas del gobierno de AMLO, particularmente porque será un año electoral legislativo.