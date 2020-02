Vienen miles de millones de dólares en inversión: AMLO tras reunión con banqueros y empresarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que los banqueros y directivos con los que se reunió en Palacio Nacional se comprometieron a mantener y ampliar sus inversiones en México.

"Hablaron todos de montos, pero yo no recuerdo, no hice la suma, pero sí son miles de millones de dólares de inversión", dijo en su conferencia de prensa.

El presidente tuvo un encuentro el martes en la tarde con banqueros, así como con directivos de Walmart, Chevron, Cisco, Amazon y otras compañías.

Al respecto, López Obrador comentó que compartió con sus invitados, que pertenecen a la Americas Society and Council of the Americas, el estado de la situación financiera del país, mientras que ellos le expresaron sus puntos de vista al respecto.

"En general, están muy optimistas con el futuro económica del país, fue una muy buena reunión", destacó.

El mandatario subrayó su buena relación con ese grupo, puesto que se había reunido con ellos en Estados Unidos cuando aún era precandidato a la Presidencia.

"Yo estuve en Nueva York con esta asociación hace dos años, la señora Susan (Segal) nos ofreció una cena y ahora decidieron venir y estar en México. Son corporaciones muy grandes y todas tienen inversiones en el país y van a ampliarlas", destacó.