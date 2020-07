Uso de cubrebocas permitirá relanzar con mayor éxito la economía: Arturo Herrera

A una semana de dar negativo en la prueba de COVID-19, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sostuvo que el uso del cubrebocas permitirá relanzar con mayor éxito la economía, esto al considerar que la pandemia durará más de lo previsto originalmente.

El funcionario participó este martes de forma virtual en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y, cuando dijo que los países van a tener que convivir en la vida económica y la vida pública con la pandemia por algunos meses más, mostró un cubrebocas a los industriales en la pantalla de Zoom y les dijo:

“Este va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía”, expresó Herrera mientras sostenía con su mano derecha su mascarilla estándar.

El funcionario felicitó a los industriales encabezados por Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, por usar cubrebocas y caretas durante reuniones de trabajo, ya que la convivencia con la pandemia será de entre siete meses a un año.

“Lo que tenemos que hacer es parte de lo que están haciendo ahí y me da mucho gusto, es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, hay que tener una careta, hay que tener una mascarilla. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo (en este momento) porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana”, mencionó.