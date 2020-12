La banca solo ha utilizado el 39% de los apoyos ofrecidos por Banxico

El Banco de México (Banxico) puso a disposición del sistema financiero 800 mil millones de pesos a raíz de la pandemia por coronavirus, de los cuales los bancos han utilizado solo 314.5 mil millones, un 39 por ciento del total.

En entrevista con El Financiero, el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, señaló que pese a que no se han ejecutado todos los recursos disponibles, estos anuncios promueven el mayor otorgamiento de financiamiento.

“Claramente no se han utilizado todas las facilidades, ni en toda su capacidad, pero sí destacaría que, el solo hecho de haber anunciado muchas de estas facilidades, y ponerlas a disposición de los intermediarios, contribuye y promueve más otorgamiento de financiamiento y menor búsqueda de liquidez por todos los intermediarios”, acotó.

El gobernador del Banxico aseveró que uno de los retos que enfrenta el sistema financiero es que ha habido una desaceleración muy marcada en el otorgamiento del financiamiento, especialmente a los hogares, en particular al consumo.

“El financiamiento al consumo sí ha tenido una desaceleración muy marcada, así como también lo ha tenido el de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y como todo, es un efecto, tanto por el lado de la demanda, que debemos tener más cautela por algunos hogares y empresas, y también por el lado de la oferta, donde podemos ver que también pudiera estar jugando un rol esta incertidumbre sobre la actividad económica en algunos sectores y de algunas empresas en particular”, dijo.

Mayores rezagos

El último Reporte de Estabilidad Financiera revela que los programas para fortalecer los canales de financiamiento son los que muestran un menor uso por parte de los intermediarios.

En el programa de Financiamiento orientado a Mipymes garantizado con créditos corporativos, por 100 mil millones de pesos, registra un nulo uso. En otro programa de financiamiento a Mipymes y personas físicas, por 250 mil millones de pesos, solo se han asignado 9.53 mil millones, el 4 por ciento del total.

En las medidas para fomentar un comportamiento ordenado de los mercados, la relacionada con permuta de valores gubernamentales, por 100 mil millones de pesos, solo se han asignado 14.98 mil millones.

Al respecto, Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, indicó que la subutilización de las medidas de apoyo se debe, en gran medida, a que las instituciones se mantienen cautelosas, puesto que aún prevalece la incertidumbre económica por la pandemia de coronavirus.

“Estamos ya en una fase peligrosa en la que los bancos quieren actuar con prudencia y ya no prestan; lo que está sucediendo es que, si no hay cómo detonar de nuevo el crédito, si no hay confianza, esto puede generar un escenario de mayor cartera vencida, pérdidas en los bancos y mayor retracción en crédito”, dijo.

Amín Vera, director de análisis económico de BW Capital, señaló que todavía existen riesgos, situación que orilla a los intermediarios a elevar los requisitos y garantías necesarias, a tal grado que solamente las empresas de gran tamaño y con activos fácilmente liquidables puedan acceder a créditos que impliquen montos significativos.

“Lo paradójico es que ese tipo de empresas no son las que más urgentemente necesitan ese capital, pues tienen medios para enfrentar la crisis, o al menos más capacidad que las pequeñas y medianas empresas, las informales o las que no cuentan con garantías que ofrecer a un intermediario”, sostuvo.

Carlos Hernández, analista sénior de Masari Casa de Bolsa, concordó en que uno de los principales factores es el robustecimiento de los estándares por parte de las instituciones financieras.

“Hay la posibilidad de que las personas o los agentes económicos que decidan recurrir al crédito por parte de los intermediarios financieros no cumplan con determinados requisitos y por lo tanto tampoco tengan esa disponibilidad de los recursos”, dijo y puntualizó que a las Pymes es a las que menos crédito se ha otorgado debido a la incertidumbre.

