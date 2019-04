Urzúa da 'espaldarazo' a AMLO: Economía sí puede crecer 2% al cierre de 2019

A cinco días de que el Gobierno federal ajustó su pronóstico de crecimiento para este año a una tasa de 1.6 por ciento puntual, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador y confió en que al cierre de 2019 la economía mexicana crecerá 2 por ciento.

“Nosotros seguimos pensando que vamos a crecer al 2 por ciento y si no es que un poquito más, en una de esas me atrevo a decir que más, pero no, no me atrevo”, dijo este viernes en breves declaraciones a la prensa durante la CCCXXII Reunión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada en el Centro Cultural y de Convenciones de la Ciudad de Oaxaca.

Hacienda publicó el lunes el documento Precriterios de Política Económica 2020, en el que recortó el pronóstico de crecimiento para 2019 a un rango de 1.1 - 2.1 por ciento desde uno de 1.5 - 2.5 por ciento.

El funcionario destacó que los precriterios se "alinearon" en sus proyecciones al Banco de México (Banxico) "porque así tiene que ser" y porque respetan al Banco Central como organismo autónomo.

“El 2 por ciento todavía sigue siendo nuestra meta, hay opiniones diversas, pero si hay diversas que oscilan entre 1.6 y 2.1 en este momento (…) Crecer a 2 por ciento es insuficiente ciertamente”, comentó.

Durante la CCCXXII Reunión Permanente de Funcionarios Fiscales, los principales temas que se trataron fueron el federalismo fiscal, el fortalecimiento de las Haciendas Públicas y la regularización de adeudos para viabilidad financiera de las entidades.

En la reunión también participaron representantes de otras instancias federales: el Servicio de Administración Tributaria y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Además, asistieron 28 titulares de las secretarías de finanzas y representantes de las otras cuatro entidades federativas del país.

En su intervención, Urzúa señaló que un tema de gran relevancia para Hacienda es la viabilidad financiera de las entidades federativas.

En este sentido, puntualizó que la dependencia que encabeza, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y el Sistema de Administración Tributaria, está trabajando en coordinación “para que los entes públicos puedan regularizar los adeudos que se tienen y con ello mejorar el flujo de participaciones de los gobiernos”.

Durante su participación, el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda, Fernando Arechederra Mustre, presentó el avance de las participaciones federales del periodo enero-marzo del presente año.

Además puntualizó que las participaciones durante el primer trimestre del año, han tenido un crecimiento real de 6.1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2018.