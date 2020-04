Urgen a atender crisis de las micro y pequeñas empresas ante contingencia por COVID-19

Expertos de diferentes sectores participaron este marte en la mesa titulada "Atención inmediata a la crisis de las micro y pequeñas empresas", que forma parte de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, dijo que lo que el sector privado debe hacer es seguir los pasos del acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el BID Invest -del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- para conseguir financiamiento para las Pymes, así como poner en marcha un programa de empresarios para empresarios apoyados en la banca comercial o banca de desarrollo internacional.

“Hay que pensar un esquema similar, no andemos dando tantas vueltas, el gobierno y los gobiernos ya dijeron que no van a poner muchas cosas. Hay un presidente que no cree en la clase media, que no cree en el empresariado, necesitamos unificarnos todos, trabajar juntos e impulsar un programa de empresarios para empresarios y solamente si hacemos eso, vamos a salir adelante”, dijo el también ex secretario de Economía.

“México falla: tanto el empresario grande, como el mediano y el pequeño, continúa pensando que la única manera de hacer negocio, de ser independiente, de poder generar riqueza es ligándose a proyectos y programas del gobierno”, añadió, y señaló que el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios con el BID Invest les permitirá proveer de liquidez a sus proveedores y a ellos mismos, y que se debe igualar.

María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), consideró que se necesitan diversificar los apoyos a las micro y pequeñas empresas, y que estos no solo sean bancarios. “El mercado de capitales puede y debe complementar de frente a los bancos en el suministro y financiamiento a las empresas y específicamente a las pymes”, comentó.

En tanto, el economista Eduardo Torreblanca y la legisladora Yeidckol Polevnsky coincidieron en que ofrecer apoyo a través de la sustitución de importaciones y reintegrar las cadenas productivas es otra vía de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, Enoch Castellano, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), afirmó: "debemos hacer acciones extraordinarias para tiempos extraordinarios, no nos podemos quedar con una sola receta". Agregó que el empresario no puede esperar a que todo lo resuelva el gobierno, pero enfatizó que "tampoco nos puede dejar solos".

Marivel Solís Barrera, diputada y presidenta de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación preside la Comisión de Ciencia, tecnología destacó la importancia de las compras públicas de innovación, es decir, que el gobierno adquiera productos y servicios de empresas que son resultado de investigación.

Enrique Perezyera, director general de Microsoft en México, dijo que esta compañía ha decidido apoyar a los pequeños empresarios al ofrecer de manera gratuita durante seis meses su aplicación Microfot Team, que ayuda a agilizar el trabajo desde casa. Precisó que esto ha beneficiado a 130 mi usuarios.

Las Pymes significan el 70 por ciento del empleo formal, equivalente a más de 21 millones de mexicanos, y producen el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, que inició el lunes pasado y terminará el 29 de abril, incluye 11 mesas de trabajo. Su objetivo es establecer un diálogo entre diferentes sectores de la sociedad con la finalidad de llegar a un Acuerdo Nacional que permita hacer frente a la crisis económica provocada por el COVID-19.

Con información de Leticia Hernández